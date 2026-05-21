第二人生不優雅？調查近8成人退休金最依賴勞退　僅3成有具體計畫

▲調查顯示多數人退休仍依賴勞工退休金。（圖／PhotoAC）

記者蔡惠如／綜合報導

當台灣平均壽命持續延長，過上理想的第二人生已經成為每個人避不開的課題。根據東方線上最新調查顯示，台灣 40 歲到 64 歲的熟齡群體在面對退休生活時，普遍陷入「有意識，但行動力不足」的卡關狀態。

調查顯示雖然有高達五成以上的民眾，坦言曾認真思考過退休金要準備多少，但真正動起來、擁有具體明朗執行計畫的人，竟然僅僅只有 30%。尤其是正處於黃金期、同時面臨子女與家庭支出高峰壓力的 40 歲與 50 歲族群，退休準備更容易被迫一再延後。

▲東方線上40歲以上民眾退休金調查。（圖／東方線上提供）

面對退休後的經濟支柱，多數台灣人依然將公家與企業的制度視為最底層的安全網。在複選的退休生活費主要來源中，有高達 73.4% 的民眾將「勞保年金／勞退金」列為首要選項；若是進一步聚焦在民眾心目中的「前三大主要來源」，勞保年金／勞退金同樣以55.4%的比例拔得頭籌。

不過擔心光靠政府法定退休金，難以應付日常開銷的焦慮，也誠實反映在數據上，有 42.1% 的消費者，標示會選擇透過被動配息型證券投資來賺取獲利，成為心中第二重要的退休金主力，第三名則是占 29.5% 的主動獲利型證券投資，可見民眾也開始考量更豐富的理財配置。

調查指出，多數民眾在保險規劃上，幾乎都把錢優先砸在「醫療」相關項目，實支實付醫療險投保率高達 74.1%，其次是癌症險與重大傷病險，相較之下，能直接帶進現金流的年金險和利變型壽險，目前的投保比例反而明顯偏少，顯示大多數消費者在買保險時，還是習慣優先防範疾病與高齡醫療帶來的開支風險。隨著未來高齡照護需求增加，也有 36.7% 的民眾考慮未來增購長照險。

有趣的是，現代人對「退休」的定義已經完全打破傳統宅在家的既定印象，工作不再只是為了賺錢，更像是精采生活的延伸。有高達 83.1% 的受訪者明確表示，即使正式退休了，未來還是會考慮做點兼職工作或微型創業，其中更有過半數的人坦言，繼續工作是為了維持人際社交並讓大腦保持活躍，僅有 16.9% 的人想完全停止工作。

這股「退而不休」的職場新觀念，不僅讓熟齡生活更有尊嚴與參與感，也反映出台灣消費者的退休觀正在迎來更具彈性的全新篇章。