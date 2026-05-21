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美國超模事業線大解放　貝拉哈蒂德辣度破表當紅毯女王

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▲▼ Bella Hadid 。（圖／CFP）

▲貝拉哈蒂德穿上Schiaparelli深V禮服登上坎城影展紅毯。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

美國超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）過去在法國坎城影展上靠「衣」不驚人死不休闖出名號，2021年穿著高級訂製服品牌Schiaparelli前胸挖空的黑色長袖禮服，搭配肺造型銅製項鍊遮胸，雙峰輪廓全都露；2022年甚至穿著Saint Laurent透視裝露兩點上陣，讓坎城影展2025年突然祭出服裝規定禁止裸露，今年她身穿開深V的象牙白蕾絲禮服登場，「事業線」大解放，超性感模樣闖關成功，再次登上坎城紅毯女王寶座。

▲▼ Bella Hadid 。（圖／CFP）

▲貝拉哈蒂德的禮服背面飾以黑色蝴蝶結。（圖／CFP）

貝拉哈蒂德此次在坎城亮相的話題禮服，同樣出自Schiaparelli的設計，靈感來自傳奇女星珍柏金（Jane Birkin）於1969年出席Gala de l’Union des artistes晚宴所穿的鉤針洋裝，除了裙子剪裁不同，從布料到裝飾幾乎雷同，象牙白蕾絲禮服開深V至肚臍下方，並配上魚尾荷葉拖尾裙，腰部中央點綴黑色立體花朵，禮服背後則飾以黑色大蝴蝶結與綁繩設計，盡顯貝拉哈蒂德的火辣曲線。

▲▼ Bella Hadid 。（圖／CFP）

▲貝拉哈蒂德大秀蕭邦珠寶。（圖／CFP）

這件Schiaparelli波希米亞風格的禮服，共動員130位工匠、花費22,160小時刺繡工時完成，讓貝拉哈蒂德在坎城影展成功創造話題，她不忘大秀合作密切的蕭邦（Chopard）珠寶，拉著品牌聯合總裁Caroline Scheufele在紅毯上一同合影。

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關鍵字：

貝拉哈蒂德, 坎城影展, Chopard, 蕭邦

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