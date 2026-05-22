BABY-G變身甜甜圈掛飾卡哇伊　2,600元入手考場友善錶

▲BABY-G推出甜甜圈形狀的Two-Way手錶吊飾BGA-15K系列，單只2,600元。（圖／BABY-G提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO旗下專為年輕女性打造的BABY-G，為兩用設計的BABY-G+PLUS推出全新BGA-15K系列，首創甜甜圈造型的兩用（Two-Way）手錶吊飾，導入可拆卸式錶圈與錶帶結構，無需使用任何工具，即可將日常配戴的腕錶輕鬆轉換為甜甜圈造型吊飾，可自由掛置於腰間或包款上，滿足每日多元造型的混搭需求，2,600元便能入手。





▲模特兒佩戴BABY-G BGA-15K-6A腕錶，可轉換成吊飾。

BABY-G全新BGA-15K系列腕錶的面盤採用閃耀金屬材質以展現細膩層次，時、分、秒三針顯示，搭配童趣字體的星期顯示，每日呈現不同的視覺設計，增添日常配戴趣味，特別是此系列無鬧鈴功能，是一款考場友善腕錶，且強悍性能不減，具備耐衝擊結構與100米防水功能。

▲BABY-G手錶吊飾矽膠外殼可以自行用貼紙裝飾。

近日時尚錶款最受矚目是AP（Audemars Piguet，愛彼）與 Swatch聯名的Royal Pop懷錶，包括6款兩針設計的Lépine風格懷錶，以及2款具小秒針顯示的Savonnette風格懷錶，巧妙將AP經典的Royal Oak皇家橡樹系列八角錶圈與八顆螺絲等元素，與1980年代Swatch POP 的趣味精神融為一體，被錶迷戲稱為「我與AP最近的距離」，16日開賣時掀起全球搶購潮，不過此系列非限量但也不是常賣款，想入手依然得碰運氣。





▲AP 與 Swatch 聯手推出懷錶系列 Royal Pop，首波上市在全球掀起搶購潮。（圖／Swatch提供）