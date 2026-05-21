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14歲哈珀突破尺度穿得比媽媽還辣　貝克漢家宴女兒轉大人成焦點

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英國足壇傳奇大衛貝克漢與維多利亞貝克漢的寶貝女兒哈珀今年7月即將滿15歲。（翻攝自IG）

▲英國足壇傳奇大衛貝克漢與維多利亞貝克漢的寶貝女兒哈珀今年7月即將滿15歲。（翻攝自IG）

圖文／鏡週刊

英國足壇傳奇大衛貝克漢（David Beckham）與維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）的寶貝女兒哈珀（Harper Seven Beckham）今年7月即將滿15歲，近日出席家宴時，以一襲黑色蕾絲禮服亮相，因突破以往尺度，掀起關注。

維多利亞的父親日前慶祝80大壽，除了鬧翻的大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham），貝克漢一家全都盛裝出席壽宴，全場備受關注的依舊是貝克漢的掌上明珠女兒小哈珀。

「14歲小哈珀突破尺度」穿得比維多利亞還辣　貝克漢家宴女兒轉大人成焦點

▲哈珀今年7月即將滿15歲，已長得亭亭玉立。（翻攝自IG）

現年14歲的哈珀以亭亭玉立，身穿低胸蕾絲拼接設計的黑色禮服，出席家宴。哈珀這次穿搭因為突破以往尺度，大秀姣好身材，為露性感，擺脫過去稚嫩形象，照片一曝光，隨即掀起焦點。

「14歲小哈珀突破尺度」穿得比維多利亞還辣　貝克漢家宴女兒轉大人成焦點

▲有寵女兒魔人的貝克漢，相當寵愛哈珀。（翻攝自IG）

哈珀今年7月即將迎接15歲，當天與維多利亞站在一起，不論身材或氣質都遺傳了媽媽的時尚品味，甚至穿得比媽媽還辣，引發話題。

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關鍵字：

鏡週刊, 哈珀

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