夏天漂亮出鏡　梅莉史翠普氣場全開、爆紅太陽眼鏡新款更浮誇

▲梅莉史翠普在《穿著Prada的惡魔2》配戴Tiffany T太陽眼鏡，造型俐落幹練。（Tiffany & Co.提供／GC Images）



圖文／鏡週刊

夏天，是度假的季節。

陽光、海風、街角、微醺的午後…

畫面鋪陳得恰到好處，就缺一副有故事的太陽眼鏡，留下最鮮明的時髦註腳。

惡魔的時髦暗號

睽違20年，《穿著Prada的惡魔》終於迎來續集！梅莉史翠普再度化身時尚女王米蘭達，每次登場都像一場微型時裝秀，再小的行頭也能成為矚目焦點。戲中梅姨多次配戴的象牙白太陽眼鏡，映襯其花白短髮，在優雅中透出權威感，不著痕跡地將米蘭達的女王氣場拉到最滿。這款太陽眼鏡出自Tiffany & Co.的Tiffany T系列，將珠寶風格藏進鏡臂之間，結合品牌標誌性的立體金屬T字浮雕，低調而考究，是行家一眼就能辨識的時髦暗號。

▲Tiffany T系列太陽眼鏡，象牙色醋酸纖維鏡框搭灰色漸層鏡片，價格店洽。（Tiffany & Co.提供）

AI智慧參一腳

▲「帶貨王」Jennie用什麼紅什麼，這支Ray-Ban Meta Wayfarer有望成為下一個人氣爆款。（翻攝自Ray-Ban IG）

私下是墨鏡控的BLACKPINK Jennie，日前正式成為Ray-Ban全球品牌大使，為這個近90年的經典老牌，注入新世代的冷甜魅力。最新曝光的宣傳照中，Jennie戴上Ray-Ban Meta Wayfarer，看似平凡無奇的太陽眼鏡，鏡框之中卻藏進AI智慧，不只能聽音樂、接聽電話，更可拍照、錄影，用第一視角記錄生活。這副眼鏡，不再只是臉上的風格配件，而是能讓生活升級的未來系單品。

▲Ray-Ban Meta Wayfarer可透過語音指令解鎖功能，讓數位生活更加輕鬆便利。（翻攝自Ray-Ban IG）

繽紛果飲戴上臉

▲郭雪芙示範的粉色太陽眼鏡，已在官網迅速秒殺缺貨。（Longchamp提供）

當陽光變得明亮，連衣櫥也想換上更鮮豔的心情。Longchamp這一季的太陽眼鏡，以水果調飲般的繽紛色彩為靈感，從櫻桃紅、橄欖綠、薄荷綠到蝦紅色，重新詮釋經典飛行員框型，搭配鏡身上的Roseau標誌細節，像是把午後假期的清爽氣泡感直接戴上臉；無論收進度假行李箱，或穿梭城市日常搭配，都能成為造型裡最亮眼的一筆。

▲薄荷綠飛行員太陽眼鏡，清新自然。NT$7,500。（Longchamp提供）

▲郭雪芙同款太陽眼鏡，粉色嬌俏可愛。NT$7,500。（Longchamp提供）

浮誇美學開外掛

▲美國女星麥莉希拉戴上SL 854，畫龍點睛。（Saint Laurent提供）

▲SL 854太陽眼鏡的高人氣，讓它成功躍上The Lyst Index榜單。（Saint Laurent提供）

作為觀察全球時尚熱度的重要風向球，The Lyst Index每季都會揭曉最受關注的品牌與單品。2026年第一季榜單公布，Saint Laurent人氣快速竄升，不只緊追在Chanel之後，拿下「最熱門品牌」亞軍，更在「最熱門單品」排行榜一舉奪下兩席。其中，入榜的SL 854太陽眼鏡，微上揚的蝴蝶框型，搭配寬版鏡臂，勾勒出復古搶眼的臉部輪廓，一戴即有型。

▲新一季推出的SL 902 HOWL，浮誇造型依舊搶眼。NT$18,700。（翻攝自Saint Laurent IG）

新一季接棒的SL 902 HOWL太陽眼鏡，延續Saint Laurent近年對浮誇比例的迷戀，超巨型枕形鏡框，搭配面積更寬大的弧線鏡臂，像是將70年代的華麗姿態重新放大。一副為街拍而生的高調姿態，幾乎可以預見它就是下一季的明日之星！

更多鏡週刊報導

靚鑑賞／混血出招

靚鑑賞／夢想家

靚鑑賞／Buy媽之賜