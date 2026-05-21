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台北微風車站慶二十年推「20元美食」　一風堂百元煎餃只要20元

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▲微風台北車站20年，推出餐飲單品20元限量優惠。（圖／業者提供）

▲微風台北車站20年，推出餐飲單品20元限量優惠，一風堂煎餃只要 20 元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

小資族與通勤族快掏出硬幣！微風台北車站迎來 20 周年慶，從 5／21 至 5／31 限時祭出「天天 20」限量優惠，每日精選人氣美食只需 20 元銅板價。包括原價 110 元的一風堂煎餃、原價近兩百元的咖哩咖哩日式蝦捲咖哩飯+飲料，都限量只要 20 元，另加碼微風會員消費滿額點數 20 倍、加碼抽豪華郵輪等限定回饋，讓消費者用小錢就能大飽口福。

▲微風台北車站20年，推出餐飲單品20元限量優惠。（圖／業者提供）

▲咖哩咖哩的日式蝦捲咖哩飯+飲料，原價199元，特價20元。

以美食餐飲為主的微風台北車站，今起推出 20 周年慶回饋，每日推出指定商品特價 20 元，如 5／26登場、現賺 179 元的「咖哩咖哩」日式蝦捲咖哩飯+飲料，特價只要 20 元，於當日 15：00 限量 20 份開賣。另外還有多款正餐與點心同步加入銅板價行列，包含里洋烘焙原價75 元的維也納麵包、一鼎蚵仔煎的炒麵、大河屋的醬烤百頁豆腐、日本橋浜町食事處的蝦卵手卷，通通特價 20 元，一風堂則推出點拉麵品項，可用 20 元特價購買自家製煎餃。

▲微風台北車站20年，推出餐飲單品20元限量優惠。（圖／業者提供）

▲雪系町 招牌雪山，原價75元，特價20元。

下午茶點心與甜品也有優惠，雪系町的招牌雪山，售價 75 元，5／30 限定一天特價 20 元，於 11：00、13：00、15:：00、17：00 四個時段限量開賣，直接現省 55 元。5／23 下午 15：00 則有阿聰師的芋頭酥系列，售價 60 元，特價 20 元，其他包括源吉兆庵的黑糖炸饅頭、關北紅豆餅、祿大滷味的桃酥，都有限時特價 20 元的優惠。

▲微風台北車站20年，推出餐飲單品20元限量優惠。（圖／業者提供）

▲源吉兆庵 黑糖炸饅頭(紅豆內餡) 原價40元，特價20元。

微風表示，5／21 至 7／12 活動期間，會員單筆消費滿 200 元，可享積點 20 倍送的超值回饋，單筆消費滿 200 元以上，能再參加「20 周年度限定，麗星郵輪豪華抽」抽獎活動，有機會把豪華郵輪行程帶回家。

邁入五月報稅季，新莊宏匯廣場因應消費者在稅務季的省錢心理，即起至 6／3 在平日周間，推出全館當日累積滿 2,000 元即贈 100 元餐飲抵用券；5／31 前在每個周末也祭出全館當日累積滿 3,000 元，贈 100 元抵用券優惠。

▲微風台北車站20年，推出餐飲單品20元限量優惠。（圖／業者提供）

▲宏匯廣場平日推出單筆消費滿2,500元，即贈涼夏來店禮「掛脖電風扇」。

日期 商品 地點／店家 原價 推薦價 限制／活動方式
5月21日 桃酥 微風台北車站B1－祿大滷味 25元／片 20元／片 限量販售，每人限購乙份，售完為止；活動不得合併使用。
5月22日 蝦卵手卷 微風台北車站2F－日本橋浜町食事處 68元／支 20元／支 限內用；優惠不得與其他活動併用；限量販售，每人限購乙份，售完為止。
5月24日 芋頭酥系列（原味／麻糬／蛋黃） 微風台北車站1F－阿聰師 60元／顆 20元／顆 活動不得合併使用；限量20顆，每人限購乙顆；當日15:00限量販售，售完為止。
5月25日 醬烤百頁豆腐 微風台北車站2F－大河屋 58元／串 20元／串 限內用；優惠不得與其他活動併用；限量販售，每人限購乙份，售完為止。
5月26日 黑糖炸饅頭（紅豆內餡） 微風台北車站1F－源吉兆庵 40元／顆 20元／顆 活動不得合併使用；限量20顆，每人限購乙顆；當日15:00限量販售，售完為止。
5月27日 日式蝦捲咖哩飯＋飲料 微風台北車站2F－咖哩咖哩 199元／份 20元／份 活動不得合併使用；限量20份，每人限購乙份；當日15:00限量販售，售完為止。
5月28日 任一口味紅豆餅 微風台北車站1F－關北紅豆餅 30元／顆 20元／顆 活動不得合併使用；限量50份，每人限購乙份；當日15:00限量販售，售完為止。
5月28日 炒麵 微風台北車站2F－一鼎蚵仔煎 55元／份 20元／份 活動不得合併使用；限量20份，每人限購乙份；當日15:00限量販售，售完為止。
5月30日 維也納麵包 微風台北車站1F－里洋烘焙 75元／條 20元／條 活動不得合併使用；限量30份，每人限購乙份；當日15:00限量販售，售完為止。
5月30日 招牌雪山 微風台北車站1F－雪系町 75元／顆 20元／顆 活動不得合併使用；11:00、13:00、15:00、17:00各時段限量開賣；每時段限量50顆，每人限購乙份，售完為止。
5月31日 一風堂自家製煎餃 微風台北車站2F－一風堂 110元／6顆 20元／6顆 活動不得合併使用；限量50份，每人限購乙份，售完為止；凡點購拉麵品項享煎餃優惠。

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關鍵字：

微風周年慶, 銅板美食, 會員回饋, 豪華郵輪, 小資族優惠, 微風台北車站

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