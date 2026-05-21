一到小滿就累又浮腫？先做好5件事，比狂進補更有效

▲小滿喝太多手搖飲只會讓身體更疲憊。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

進入小滿節氣後，台灣天氣逐漸悶熱潮濕，不少人開始出現疲倦、水腫、胃口差，甚至睡不好等狀況。這段時間與其急著進補，不如先從日常習慣調整開始，讓身體慢慢找回輕盈感。

1. 冰飲別喝太兇

天氣一熱，很多人習慣手搖飲、冰咖啡不離手，但喝太多冰的，反而容易讓身體感覺更疲憊。尤其長時間待在冷氣房、又一直吃冰，身體循環容易變差，很多人會開始覺得水腫、沒精神，甚至腸胃不舒服。小滿期間建議還是以常溫飲品為主，別讓身體忽冷忽熱。

2. 少吃太甜、太重口味

炸物、鹹酥雞、麻辣鍋加上甜點飲料，雖然療癒，但高油、高糖與重鹹飲食容易讓身體負擔變重。很多人一到夏天反而更容易脹氣、胃口差，其實和飲食也有關。比起大魚大肉，這段時間更適合吃得清爽一點。

3. 不要整天都不流汗

很多人夏天只想待在冷氣房，但長時間不活動，身體反而更容易覺得沉重。

不用刻意做高強度運動，簡單散步、伸展、瑜伽或快走都可以。重點是讓身體稍微流汗、維持循環，整個人的悶脹感也會比較明顯改善。

4. 晚睡會讓疲勞感更明顯

小滿之後天氣悶熱，很多人晚上容易睡不好，再加上滑手機熬夜，隔天就更容易累。尤其睡眠不足時，身體代謝與精神狀態都會受到影響。與其靠咖啡硬撐，不如先把睡眠時間穩定下來。

5. 頭皮、身體也要一起「降溫」

最近不少人除了覺得累，也開始出現頭皮悶、容易出油、身體黏膩感加重等問題。洗澡時可以改用較清爽的洗護產品，或減少過度厚重的保養步驟，讓身體維持舒服清爽的狀態，心情也會比較穩定。