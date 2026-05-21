帝舵一錶兩種字體時標防誤讀　莎草紙色面盤過目難忘

▲TUDOR Monarch腕錶面盤色調及紋理與莎草紙相似，177,000元。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

帝舵表（TUDOR）今（21日）在台發表年度新錶，擁有如莎草紙色調及紋理與面盤的TUDOR Monarch（帝舵皇者）腕錶成為焦點，呈現品牌早期設計風格，時標10至2為羅馬數字、4至8為阿拉伯數字，獨特設計目的是防止誤讀，而整只錶外型棱角分明，內載通過大師天文台精密時計認證的MT5662-2U型自製機芯，由內而外都深具話題性。





▲TUDOR Black Bay Ceramic陶瓷錶以純黑美學亮相，232,500元。

而帝舵表既有系列也加入不少生力軍，Black Bay Ceramic腕錶展現純黑美學，搭配全陶瓷鍊帶，每一段鍊節都需要獨立加工，彰顯品牌在材質運用與製造上的精湛技藝；Black Bay 58腕錶則大幅提升佩戴的舒適性，配備五鏈節錶帶，錶殼更為纖薄合手，機芯也升級通過大師天文台精密時計認證。旗下錶款採用自製機芯勢不可擋，Royal系列全面換上自製機芯，並帶來綠、淺藍、酒紅、象牙色等繽紛款式，以及多種尺寸可供選擇，是進入帝舵表世界的最佳入門。





▲TUDOR Black Bay 58腕錶的錶殼更為纖薄，156,500元。





▲TUDOR Royal 36毫米淺藍色面盤錶款，103,500元。

同集團的勞力士（Rolex）今年歡慶首款防水腕錶Oyster蠔式錶問世百周年，發表Oyster Perpetual 41（蠔式恒動型41）腕錶致敬經典，錶冠與錶圈以黃K金打造搭配精鋼錶殼與鍊帶，讓人聯想到早期蠔式錶，而細節設計暗藏致敬巧思，包括錶冠鐫刻數字「100」、石板灰面盤6時位置以「100 YEARS」取代傳統「SWISS MADE」字樣、品牌名稱與分鐘刻度小方格均飾以綠色，彰顯此錶的特殊意義。

▲勞力士慶祝蠔式錶問世百周年推出Oyster Perpetual 41（蠔式恒動型41）腕錶，326,000元。（圖／勞力士提供）