BOSCH 14公分薄身「抽屜式蒸爐」台灣亮相　蒸魚、保溫食物都沒問題

▲BOSCH在台發表旗下最新款旗艦accentline系列，抽屜式蒸爐首度亮相。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

德國家電 BOSCH 今（5／21）在台發表旗下最新款旗艦 accentline 系列，包含蒸氣烤箱、蒸烤爐、IH 感應爐與初亮相的抽屜式蒸爐，外觀延續德國精準簡單的美學，以設計細節呈現質感，抽屜式蒸爐僅14公分薄，提供多段溫控，蒸煮食材、保溫甚至是食器清潔都沒問題，重新定義廚房又美又貼心的新標準。

當現代廚房逐漸走向開放式設計，廚電與空間美學的融合度，已漸成為居家品味的關鍵。BOSCH 旗艦 accentline 系列以「碳黑美學」，透過全黑機體與把手的整體設計，讓設備能自然隱入深色櫥櫃或石材中島之中，為當代廚房營造出一致且俐落的視覺線條。

今年新登場的 accentline 系列蒸氣烤箱以烘烤為核心，烹調時能透過蒸氣輔助維持食材的濕潤度與口感，並搭載甜點大師烤功能，透過內建感應器測量箱內濕度，自動調節加熱模式與時間，4D 熱風烘烤每 3 分鐘交換風扇旋轉方向的設計，確保熱能均勻分布，還有「卡滋脆功能」去除食材水分，讓肉類表皮能有酥脆口感。

蒸烤爐則主打蒸烤機能，採用蒸氣再加熱、最高可達到 120 度C 的健康蒸技術，可縮短料理時間，更導入舒肥功能，讓肉類或蔬菜在真空袋中以恆定全蒸氣烹調。

全台首度亮相的「抽屜式蒸爐」以 14 公分的機身提升空間配置彈性，無論是搭配烤箱或其他嵌入式家電，都能有效利用廚房的垂直空間 。機能方面涵蓋蒸煮、發酵、解凍與復熱，並具備 100 秒極速升溫至 95 度 C，能有效縮短烹調前置的等待時間。

而升級後的 8 系列 Flex IH 感應爐也現身，配備 Flex Zone 彈性烹調區域，系統能智慧偵測鍋具的位置與尺寸並自動延伸加熱範圍，打破傳統固定爐圈的框架，適合大烤盤或多只鍋具同時料理 。此外，另配備「無線食物探針」採用四點偵測，強調能深入食材中心掌握核心溫度，且該探針可同步支援特定 BOSCH 新 8 系列烤箱，現全系列已在台上市。

▲BALMUDA The Range S微波爐。（圖／品牌提供）

極獲美感認同的家電品牌 BALMUDA，日前也在台推出 The Range S 微波爐，延續品牌「減法美學」，在體積上針對台灣居家空間優化，並加入標誌性的吉他演奏提示音，讓加熱飯菜這件日常小事也變得有儀式感。

BALMUDA The Range S 微波爐外觀採俐落的直線條設計，把手與旋鈕結合金屬質感，不顯壓迫的機身比例，能靈活擺放在櫥櫃或冰箱上方，捨棄了繁雜的數位面板，僅用一只單一旋鈕操作，並以清爽的吉他與鼓聲取代傳統冰冷的電子音，操作過程簡單直覺，充滿療癒。

微波爐提供 5 個核心模式，包括能自動感測份量復熱家常菜的「自動模式」，還能微調溫度；「飲品模式」則能將咖啡或牛奶控制在最適口的 60 度 C 至 65 度 C；還有專屬「冷凍米飯」的加熱模式，其專屬加熱曲線能鎖住米芯水分，避免微波後邊緣乾硬，呈現剛煮好的口感。還具備 100W 至 900W 功率切換的「手動模式」，以及支援半解凍選項、避免肉質變老的「解凍模式」，提供經典黑與簡約白兩款選擇，售價 13,990 元