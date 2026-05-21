夏天補防曬怕卡粉？防曬棒是優選、「按壓代替推開」讓你不毀妝

▲防曬棒外出補擦很便利。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／綜合報導

很多人早上認真擦完防曬、畫好妝，到了中午卻不知道該怎麼補曬。擔心直接再塗一次怕底妝起屑、脫妝，不補又擔心曬黑。其實現在很多聰明女生，已經不太補防曬乳，而是改用防曬棒、防曬蜜粉等方式，維持妝感同時補足防護力。

#防曬棒其實最適合完妝後補擦

現在很多女生包包裡都會放一支防曬棒，原因就是方便又不太容易毀妝。比起乳狀防曬直接往臉上塗，防曬棒比較不容易把底妝推開，也更適合外出快速補擦。尤其額頭、鼻樑、顴骨這些容易曬到的位置，用防曬棒局部加強會更方便。

不過也要提醒，使用時別來回大力摩擦，建議輕輕滑過肌膚、少量多次，再用粉撲輕拍邊界，妝感會更自然。油肌則可以挑選偏霧面、清爽型質地，避免補完變得太油亮。

#補防曬前先吸油

很多人補防曬失敗，是因為臉已經出油，卻直接把產品往上疊。建議先用面紙或吸油面紙輕壓T字與鼻翼，把多餘油脂帶走，後續防曬才不容易結塊或斑駁。記得不要來回摩擦，避免把底妝一起推掉。

#防曬蜜粉、噴霧也很適合夏天

如果擔心防曬棒還是有厚重感，也可以搭配防曬蜜粉或噴霧型產品。尤其防曬蜜粉不只能補防曬，還能順便壓油光，很適合夏天中午補妝使用，不過噴霧型產品也要注意均勻度與使用量，別只是隨便噴兩下就覺得有補到。

#用「按壓」代替推開

如果是補氣墊型或乳狀產品，建議改用粉撲輕拍按壓。很多人習慣直接用手推，但這樣最容易讓底妝移位。尤其鼻翼、臉頰等容易脫妝的位置，少量多次按壓會比一次厚擦自然。

#底妝越輕薄，後續越好補

如果知道自己當天會長時間在外面，其實底妝不要畫太厚。現在很多韓系底妝會改走「輕底妝＋局部遮瑕」，後續不管補防曬還是補妝，都比較不容易出現厚粉感。