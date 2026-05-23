「無聊」是很奢侈的幸福　常常這樣覺得代表生活還不算太糟

文／人物誌

在日復一日的生活裡，多數人的生活都是鬧鐘響起、通勤、工作、吃飯、滑手機、入睡。週而復始，彷彿沒有什麼值得特別記住的片段。於是，我們很自然地在抱怨：「最近好無聊哦！」這句話幾乎成了現代生活的口頭禪，像是一種不需要解釋的共同語言。

但，無聊真的不好嗎？

▲（圖／《我的大叔》劇照，下同）



平淡日常的重量

所謂的無聊，其實來自於穩定。生活沒有劇烈波動，沒有突如其來的變化，也沒有迫切需要解決的危機。每天的節奏可預期，甚至有些重複得讓人厭倦。這樣的日子，乍看之下缺乏刺激，但它同時也代表著一切尚在軌道上。

我們很少在當下意識到這件事。因為人總是對沒有發生的事缺乏感覺。沒有壞消息、沒有意外、沒有需要立刻承擔的壓力，這些空白，往往被誤解為無聊。

當生活不再無聊，連喘口氣的時間都沒有



但只要人生出現一點變化，對無聊的理解就會徹底翻轉。

例如家人生病。原本規律的生活瞬間被打亂，時間不再屬於自己，而是被醫院、照顧、等待報告所填滿。那種忙碌，不是充實，而是一種消耗。每一天都在應對未知，每一個決定都帶著壓力。這時候，你不會再說生活無聊，因為連喘口氣的空間都變得珍貴。

甚至，你可能會開始懷念那些曾經抱怨過的日子。那些看似無所事事的午後、可以隨意發呆的夜晚、不用擔心電話響起的時刻。曾經抱怨的無聊生活，其實是很奢侈的幸福。

無聊，是生活的緩衝

無聊的存在，像是一種緩衝層。它讓人有空間消化情緒，有時間慢慢生活，而不是被事件推著走。當日子沒有被填滿，我們才有餘裕去觀察、去感受，甚至只是單純地休息。

但在追求效率與刺激的時代，這樣的狀態反而變得難得。人們習慣把時間排滿，害怕空白，彷彿一停下來就落後了什麼。於是，無聊被視為一種需要被消滅的狀態，而不是可以被珍惜的時刻。

其實，能夠無聊，代表生活還沒有把你逼到不得不奔跑的時候。

在無聊之中，看見幸福

或許我們可以試著換一個角度看待無聊。當你再一次覺得生活乏味時，不妨想一想：是不是因為一切都還安好？是不是因為沒有突如其來的風暴，才讓日子顯得平靜？

這樣的平靜，不是理所當然，而是一種難以察覺的幸福。

無聊，並不是生活缺少了什麼，而是生活暫時不需要你去承受太多什麼。它像一段留白，讓人生不至於過於擁擠，也讓我們在未來面對變化時，還保有一點餘力。

所以，下次當你又忍不住說好無聊時，也許可以換個想法去覺得：「這樣，好像也不錯。」因為在某些時刻，能夠感到無聊，本身就是一種奢侈的幸福。

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