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85度C推出杜拜可可冰沙　萬波經典楊枝甘露5／22登場

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▲85度C推出杜拜可可冰沙。（圖／品牌提供）

▲85度C推出杜拜可可冰沙。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

初夏來臨，連鎖咖啡 85 度 C 近期以在社群爆紅的杜拜巧克力元素，將其被變身為百元有找的冰沙點心「杜拜可可冰沙」，5／21 正式開賣，萬波每年推出的港式經典「楊枝甘露」，也正式宣告在 5／22 回歸，要在炎熱的夏日裡讓消費者甜蜜消暑。

▲85度C推出杜拜可可冰沙。（圖／品牌提供）

在網路社群平台 Threads 上掀起敲碗熱潮的話題飲品正式登場。看準社群高度關注的杜拜巧克力熱潮，85 度 C 將其元素轉化為消暑飲品，今起在全台限定門市推出杜拜可可冰沙，以濃郁巧克力為主體，強調綿密滑順的口感，上層撒上巧克力片與玉米脆片，創造出冰涼且具酥脆層次的甜點系冰沙風味，中杯售價 90 元。

▲85度C推出杜拜可可冰沙。（圖／品牌提供）

除了濃郁系冰沙，同步上市的還有適合消暑解膩的清爽風味果茶「蘋香檸檬烏龍」，以蘋果甜香為基底，結合檸檬的清新酸香與烏龍茶韻，提供乾淨尾韻與酸甜平衡的輕盈口感，滿足夏季喜歡清爽茶飲的消費者，大杯售價 55 元。

▲85度C推出杜拜可可冰沙。（圖／品牌提供）

手搖飲品牌萬波島嶼紅茶的代表性夏季限定「楊枝甘露」，也宣告於 5／22 起全台門市正式回歸，高度還原經典港式甜品風味，以香甜芒果、西米露、椰漿與柚子為主要元素，並加入品牌具代表性的台式小芋圓增添 Q 彈咀嚼感，消費者也可依個人口味選擇是否添加小芋圓，售價 80 元起。

▲85度C推出杜拜可可冰沙。（圖／品牌提供）

同步回歸的還有呈現純粹芒果果香的芒果冰沙，入口主打沁涼消暑的綿密口感，售價 80 元起。品牌也推出限時促銷活動，從 5／22 至 5／31 期間，透過萬波官方 LINE 帳號領取會員專屬券，購買大杯芒果新品系列，可享有大杯 79 元的嚐鮮優惠價。

▲85度C推出杜拜可可冰沙。（圖／品牌提供）

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杜拜可可冰沙, 蘋香檸檬烏龍, 楊枝甘露, 芒果冰沙, 85度C, 萬波, 夏季新品, 手搖飲, 冰沙

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