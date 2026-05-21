林心如與Karina隔海撞鑽石耳環　Boucheron靈蛇珠寶時髦添新意

▲韓團Aespa成員Karina（右）戴Boucheron Serpent Bohème系列新款耳環拍攝單曲音樂錄影帶 。（圖／翻攝katarinabluu IG）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）1968年問世的Boucheron Serpent Bohème系列，以金珠滾邊水滴造型象徵蛇首，配上精雕鱗片紋展現靈蛇意象，風靡珠寶圈逾半世紀持續注入新意，最新力作白K金鑲鑽的垂墜耳環讓女星們都心動，林心如與韓團Aespa成員Karina撞了同款，近日都戴此華麗耳環亮相。





▲林心如與Karina撞同款Boucheron Serpent Boheme系列耳環。（圖／Boucheron提供，以下同）

Boucheron最新Serpent Bohème系列項鍊集合此系列的所有經典設計，包括扭索項鍊、鑲鑽水滴和圓珠飾邊，配有滑扣可調整長度，另有點綴多顆Serpent Bohème 水滴與鏤空蜂巢圖案互相輝映的奢華版項鍊與9顆水滴款式；此外，品牌也加入復古元素，受歷史檔案中1970年代作品啟發，創作Serpent Bohème系列Vintage吊墜、可作為髮飾的胸針以及戒指，將兩顆鑲鑽水滴與形似靈蛇鱗片的雕刻鍊節相結合，展現個性美。

▲Boucheron Serpent Boheme系列鑽石吊墜耳環。





▲Boucheron Serpent Bohème系列Solarité鑽石項鍊。





▲模特兒佩戴Boucheron高級珠寶系列Serpent Boheme鑽石項鍊。





▲模特兒別著兩款Boucheron Serpent Bohème系列Vintage胸針，並戴著同系列戒指。

義大利珠寶品牌Buccellati則重新演繹最具代表性的Caviar（魚子醬）金工紋飾，推出Muse珠寶系列，設計核心在於運用極其細微的圓珠構築出細膩顆粒感，呈現如同魚子醬般的立體觸感與獨特的光影反射效果，新作打破過往單一金屬色調的限制，大膽導入紅寶石、藍寶石與沙弗萊石等寶石，共有吊墜、手鍊、袖釦、耳環與戒指等款式可供選擇。





▲Buccellati 以魚子醬為靈感創作 Muse 系列項鍊。（圖／Buccellati 提供，以下同）





▲Buccellati 鑲嵌紅寶石、藍寶石與沙弗萊石的Muse系列戒指。