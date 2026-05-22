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職場裡最微妙的人際關係　從同事變朋友是緣分還是風險？

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文／人物誌

在職場體制中，我們一天將近有八小時以上的時間都待在公司，和同事間的相處，甚至比家人還多。彼此共同協力，為了同一個挑戰前進，一起罵老闆、抱怨公司，形成一種與朋友非常類似的關係。

出社會後，聽過許多人提醒：「工作上因為利益關係，很難交到真誠的朋友。」真的是如此嗎？事實上，職場中的關係從來不是非黑即白，有些人從同事變成了摯友，有些人則因為過度交心導致工作和情感失衡，如何拿捏出剛剛好的關係，也是步入社會中，需要不斷學習的一門學問。

▲（圖／《校對女王》劇照）

適合一起工作，不見得適合走進生活

兩個人是否契合，勢必是對某些事情的想法與價值觀是一致的。在工作上，因身處同一個環境、處理同一個案子，大家都是站在同一陣線上，共同解決客戶的問題，因為共同的經歷同仇敵愾、互相協助。

但如果回到生活層面，同事們的日常活動、興趣習慣不見得和我們相似，這也是彼此間是否能成為朋友的關鍵，有些人適合一起工作，卻不一定適合當朋友。

▲（圖／《無法成為野獸的我們》劇照）

過度付出與交心，有可能會受傷

有些人只要開始和某個同事越來越近，便會毫無防備地付出，無論好的壞的、善的惡的都與之分享，對對方抱持著100%的信任，打從心裡對他視如己出。

能有良善、隨和的心固然很好，但「防人之心不可無」。在抱怨或批判公司的同時，對方有可能也會擔心「選邊」、「表態」會對自己造成不好的影響，也難保誰可以守口如瓶，這也是為什麼，那麼多職場前輩總會提醒：「不要把話說太滿，也不要把心一次交出去。」

▲（圖／《打扮的戀愛是有理由的》劇照

若能成為朋友，請珍惜難得的緣分

那麼，職場上真的不可能交到真心的朋友嗎？

答案是否定的，人與人之間的關係誰也說不準，最常見的情況，就像我們離開某間公司後，仍可和以前的同事保有互動與聯繫——有些人，會在長時間相處後，慢慢從同事變成人生中重要的存在，在人生低潮時互相陪伴、甚至參與彼此的重要時刻，這便是十分難得的緣分。

在複雜宛如大染缸的職場上，我們在一段又一段的關係中穿梭，同事與朋友間也很難有條清楚的界線，練習拿捏剛好的距離、抓出彼此最舒適的相處溫度，也是你我必須練習、理解的一課。

延伸閱讀

成年人追求的友誼是「舒適」：自在的相處模式，是沒有目的性的接近

曾經無話不談，最後卻漸行漸遠？關於「階段性友情」的理解與溫柔

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 同事, 職場, 朋友, 社交

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