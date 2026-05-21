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一到夏天就淺眠？先檢查你是不是常做這幾件事？

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▲▼夏日淺眠壞習慣。（圖／Unsplash）

▲不少人最近難入睡，檢視一下你是哪種原因。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

天氣一熱，不少人開始出現難入睡、半夜容易醒、睡醒還是累等狀況。其實夏天睡不好，不只是因為氣溫高，冷氣使用、飲食習慣與睡前狀態，也都可能影響睡眠品質。以下6個習慣趕快改掉，讓你一覺到天亮。

#冷氣別開太冷

很多人夏天怕熱，睡前直接把冷氣調到最低溫，但半夜反而容易被冷醒。室內外溫差太大，身體其實更難放鬆。建議冷氣維持在舒服、不悶熱的溫度即可，搭配循環扇也能讓空氣更穩定。如果早上起床容易喉嚨乾、頭痛或肩頸僵硬，也可能和冷氣開太強有關。

#睡前少喝冰的、甜的

夏天最容易犯的習慣，就是晚上喝冰飲、吃宵夜。尤其含糖飲料、手搖飲或太冰的東西，容易讓身體在睡前還維持興奮狀態，部分人也可能因此半夜脹氣、胃不舒服。如果真的想喝點東西，建議以常溫水或較清爽的飲品為主。

#洗完澡別立刻躺床

▲▼夏日淺眠壞習慣。（圖／Unsplash）

很多人洗完熱水澡後直接上床，但身體其實還處於偏熱狀態。建議洗完澡後先讓身體稍微降溫、放鬆一下，再進入睡眠狀態會比較容易入睡。現在也有不少人會在睡前做簡單伸展，降低悶熱感與身體緊繃感。

#寢具也會影響睡眠感受

夏天很多人睡不好，其實和床單、枕頭套太悶也有關。

近期不少人開始換成涼感材質、透氣寢具，或增加除濕習慣，降低房間濕悶感。尤其台灣夏天濕度高，環境舒服度其實很影響睡眠品質。

#睡前別一直滑手機

▲▼夏日淺眠壞習慣。（圖／Unsplash）

夏天晚上容易捨不得睡，加上吹冷氣滑手機，很容易不知不覺拖到半夜。但長時間接觸藍光，反而會讓大腦更清醒。很多人以為自己是「睡不著」，其實只是身體還沒真正進入休息狀態。

#晚餐別吃太晚、太油

很多人夏天白天沒胃口，結果晚上反而吃得又晚又重口味。但太晚進食、吃太油或太辣，容易讓身體在睡覺時還維持消化狀態，不只影響入睡，也可能讓睡眠變得比較淺。尤其火鍋、炸物、宵夜加酒精這類組合，常常會讓隔天起床更疲憊。

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關鍵字：

標籤:**夏季睡眠, 冷氣使用, 睡前飲食, 健康習慣, 睡眠品質

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