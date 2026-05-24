社群網路討論度最高　「當媽前 vs 當媽後」最大的改變

文／人物誌

每年五月最重要的節日，絕非母親節莫屬。關於媽媽這個角色，自古至今不管是在家庭中、生活裡，都在你我生命中占有無可取代的地位，如果沒有親身體會，很難理解這個身份有多麼地不容易。

成為母親，有太大的改變跟取捨，人生走上了新階段，隨著孩子的成長、家庭結構的轉變，展現為母則強的力量。精選社群、網路上網友們分享當媽前後的對比，一起來看看哪幾項對妳來說最有共鳴呢？

▲（圖／《未來媽媽》劇照）



日常生活，隨心所欲到步步受限

還沒當媽前，每天的時間都能自由掌控，假日行程怎麼安排、今天晚上要跟朋友聚餐還是上健身房，參與喜歡的讀書會或課程學習，愛做什麼就做什麼。當了媽後，配合小孩上下課時間，大大調整了生活方式，也固定了許多新的作息，原本隨心所欲安排的每日行程變得規律，最怕臨時活動或應酬會影響另一半和小孩，在生活調度上，就不能像以往那般可以恣意安排。

▲（圖／《荼蘼》劇照）

工作狀態：游刃有餘到超高效率

職場媽媽的辛苦，不是只有蠟燭兩頭燒那麼簡單。尤其在角色、心情、個人狀態的切換上，必須具備良好的情緒管理，才不會把不對的身份用在不對的場合。而在職場環境裡，為了能有效兼顧工作和家人，以往或許可游刃有餘地安排工作事務，偶爾配合加班也沒關係，但只要有了孩子，媽媽們會盡量提高工作進度，展現非凡的效率，下班才能安心地切換回母親角色，好好陪伴家人。

▲（圖／《未來媽媽》劇照）

夫妻關係：兩人世界到家庭組織

結婚後，假如還沒生小孩，其實生活跟過去男女朋友交往時期沒有太大的差別，平日一起上下班、假日出門約會，真正的挑戰，是從孩子誕生的那刻開始。無論是時間上的調配、生活重心的轉移、經濟上的負擔，都必須隨著小朋友的成長階段不斷洗牌調整，在習慣，抑或是心態上的調適，都是夫妻間要面對的課題，也是每一對夫妻伴侶都會面對到的考驗。

▲（圖／《荼蘼》劇照）

自我成長：蛻變而出的多元角色

「我們是媽媽，我們是女兒，我們可能是職場上的老闆或員工，而我們一樣也是我們自已。」有了小孩後，由自己到建構家庭組織，對事物的觀點也好，對人際關係上的經營、自我期待的要求也罷，都不再只是「我以為、我希望」的那樣簡單，這也是每位媽媽都在學習的平衡之道，穿梭多元角色中，拿捏出「恰到好處」的責任和展現，無形中也為原先單純的自我成長，賦予了別於以往的價值。

身為女性，我們擁有柔軟的韌性；身為母親，我們的韌性又再加倍，無時無刻配合生活狀態延展出合適的態度。雖然，每個人對媽媽這個角色的看法不盡相同，但面對身份轉變的變化，應該都有感同身受的共鳴。

對妳來說，成為媽媽後最大的改變又是什麼呢？

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