人生中很多的浪費都來自「捨不得」　真正的珍惜是願意好好使用

文／人物誌

「去揮霍和珍惜是同一件事情。」—張懸《關於我愛你》

以前總覺得「揮霍」和「珍惜」是相反的。總覺得珍惜一樣東西，應該是把它好好收著，小心保存，不輕易使用；揮霍則像是一種浪費，隨便就把東西用掉。

但不知道是不是年紀漸長，某一天突然發現，我們人生裡很多真正的浪費，其實都來自於「捨不得」。

▲（圖／《愛情怎麼翻譯？》劇照，下同）

太喜歡，所以一直沒用

我們一定都有過這種經驗。買到很喜歡的筆記本，因為太喜歡了，捨不得寫！結果放了三年，紙張泛黃，最後還是空白的。收到很貴的香水，總想等重要場合再噴，後來香味變質了，瓶子還幾乎是滿的；衣櫃裡那件一直沒穿的新衣服，吊牌掛到最後，流行早就過了。

食物也是。

冰箱裡總會有一盒捨不得吃的甜點，或一包之後找時間煮的高級食材。我們一邊珍惜，一邊捨不得，最後卻眼睜睜看著它過期。丟掉的時候還會很懊惱的覺得早知道就先吃！

可是仔細想想，真正可惜的，不是東西被用掉，而是它從來沒有好好被利用！

我們總在等「更適合的時候」

很多人從小就被教育要節省、不要浪費，所以我們慢慢養成一種習慣，把喜歡的東西留到最後。

但這樣其實很容易錯過。

你以為之後會有更值得穿那件衣服的場合、更適合點那根香氛蠟燭的夜晚、更值得拆開禮物的一天，可現實往往是，時間比想像中過得更快。有些東西放著放著，就被忘了。

後來我開始慢慢理解，所謂的珍惜，不一定是保存完整，而是願意讓它被使用、被消耗、被真正地喜歡。因為東西存在的意義，本來就不是永遠維持嶄新，而是陪我們生活。

真正的珍惜，是願意好好使用

很喜歡的杯子，就拿來每天喝水；買了很久的衣服，就穿去普通的星期三；高級茶包不要等客人來才泡，今天下班累了，也值得喝一杯。其實感情也是這樣。

有些話總覺得以後再說，有些人總以為來日方長，結果拖著拖著，連開口的機會都沒有了。我們總怕太快用掉什麼，卻忘記很多東西本來就有期限。

而期限，不一定會提前通知。

所以現在我反而覺得，「捨不得」如果過了頭，其實也是另一種形式的浪費。不是只有亂花亂丟才叫浪費，把一切都藏起來、不捨得體驗、不捨得享受，最後讓它失去原本的價值，也是一樣。

張懸那句歌詞之所以動人，或許正因為它說中了生活最矛盾的地方：真正的珍惜，從來不是小心翼翼地對待，而是願意在有限的時間裡，好好使用、好好感受。

去揮霍和珍惜，真的是同一件事情。因為你願意用掉它，才代表你真的擁有過。

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