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張凌赫現身Gucci早春秀超養眼！紐約通勤族成縮影　Web織帶、大托特搶鏡

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記者鮑璿安／綜合報導

在創意總監Demna的領航之下，Gucci 2027 早春秀「Gucci Core」來到熱情澎湃的紐約時代廣場舉辦，也把近期因古裝劇《逐玉》走紅的大陸男神張凌赫請到現場看秀，他以一身深色條紋西裝亮相，演繹帶有微微光澤感的成套西裝簡直帥度逼人。Demna也將對於紐約的最直白印象寫入這一季大秀，無論是路上的金融人士、名媛或是職場通勤人士，總有一個是你的造型縮影！

▲▼ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲因古裝劇《逐玉》走紅的大陸男神張凌赫以一身深色條紋西裝亮相 。（圖／品牌提供）

Gucci 和紐約的淵源其實早就建立，早在1953年便於紐約開設義大利以外的首家專門店， Demna將紐約源源不絕的城市能量，化為整個系列的核心，這場秀連邀請方式也很有故事，特別以仿舊皮革套包裹黃銅鑰匙作為邀請函，向1980年代僅開放給持有金色鑰匙貴客的Gucci Galleria致敬；秀前時代廣場巨幕播放的蒙太奇影片，更把Gucci Acqua、Gucci Gym、Gucci Pets、Palazzo Gucci等真實與虛構交錯的生活宇宙一字排開，點亮了紐約的華麗夜幕。

▲▼ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

▲▼ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

系列更是如同紐約人的縮影，Gucci Core描繪的是從Madison Avenue、SoHo、布魯克林到哈林、第五大道，金融人士、午餐名媛、滑板青年、慈善家與社交名流同時並存，種種不同族群匯集在此，定義了新Gucci的篇章。從恆久衣櫥出發，強調務實以及實穿性，但仍保有一眼就能辨識的Gucci語言。材質上，秀場玩出很鮮明的衝突感，像是柔軟如奶油的皮革、滿版Monogram製成的蓬鬆圓形羽絨披肩，與雙面技術面料外套、羊毛皮等機能與奢華並存；同時穿梭回到1950年代，誕生的Web織帶也不再只是裝飾，而是被重新轉化為抹胸上衣，簡直性感極了。

▲▼ｇｕｃｃｉ 。（圖／品牌提供）

當然Gucci愛好者最期待的經典Horsebit元素也沒少，被延伸成靴款上的馬鐙裝飾，並結合金屬尖頭鞋楦，讓鞋履多了一種銳利又帶點侵略性的時髦感；包款則從墨色、寶石光澤的珍皮皮革袋，到附有鐘錶式錶帶細節的腕錶袋拿包，再到重新以新材質詮釋的大容量無結構斜背托特，都把Gucci對「都會日常」的想像推得更完整。

同場加映

包款上若是沒有吊飾的點綴，就少了點靈魂！這點FENDI非常懂， 2026 早秋系列帶來一系列夢幻可愛的吊飾上，從小狗、冰棒到全新造型的 FENDI BFF Charm，全都以更精巧、更有表情的方式登場，替原本俐落的包款多加一點幽默感，也讓日常造型有了更鮮明的個人記號。品牌大使方燦這回親自示範，換上條紋短褲套裝、深藍外套與針織單品，整體仍是熟悉的率性酷感，但當包旁邊掛上小狗吊飾、冰淇淋吊飾，畫面立刻變得更有層次。尤其是他拿著湯匙、趴在桌邊和吊飾互動的那幾張，簡直可愛破表。

▲▼Fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼Fendi 。（圖／品牌提供）

▲▼Fendi 。（圖／品牌提供）

▲品牌大使方燦親自示範FENDI掛飾 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Gucci, 張凌赫, 紐約秀場, 時尚元素, 早春系列

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