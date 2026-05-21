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肖戰聯名超搶手！「親自帶貨TOD’S·X」三角包、豆豆鞋撐起鬆弛感衣櫥

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記者鮑璿安／綜合報導

廣大肖戰粉絲請注意！TOD’S攜手全球品牌代言人肖戰推出全新TOD’S·X聯名系列，更曝光了全新形象照，系列涵蓋包款、鞋履以及帽子配件單品，可以說是將實穿性拉到最高，也將品牌雋永經典風格與肖戰個人氣質正式連接在一起。目前系列在TOD'S台灣精品專賣店以少量現貨販售中，要入手要快了。

▲肖戰 。（圖／品牌提供）

▲肖戰 。（圖／品牌提供）

▲肖戰 。（圖／品牌提供）

▲廣大肖戰粉絲請注意！TOD’S攜手全球品牌代言人肖戰推出全新TOD’S·X聯名系列，更曝光了全新形象照。（圖／品牌提供）

此系列延續雙方自2021年以來建立的默契，把義大利工藝、當代簡約與戶外靈感重新揉進日常衣櫥，將專屬「TOD’S·X」標誌貫穿設計，不只是合作符碼，也進一步走出低調、鬆弛的時髦路線。從形象照來看，肖戰這次把系列穿得格外有說服力。焦糖棕與奶油米色成為主視覺關鍵，搭配輕機能感拉鍊上衣、寬鬆長褲與柔和針織內搭，介於都會與戶外之間的輕鬆感，正好呼應TOD’S想表現的現代生活風格。

▲肖戰 。（圖／品牌提供）

▲肖戰 。（圖／品牌提供）

▲棕色Gommino豆豆鞋(少量現貨)；其餘單品完售一空。（圖／品牌提供）

這次最值得鎖定的重點單品，當然少不了TOD’S·X Gommino豆豆鞋。作為品牌經典代表，聯名版本進一步提升實穿度，最大亮點就在於踩跟設計，可以在樂福鞋與穆勒鞋之間自由切換，一雙鞋就能應付不同場合。再加上可調式金屬扣件、柔軟皮革與招牌豆豆鞋底，不只保留TOD’S最熟悉的舒適腳感，也讓造型多了幾分率性俐落。包款方面，Triangle Bag同樣很有存在感，俐落幾何輪廓搭配極簡線條，沒有過度張揚的Logo，卻靠著皮革質感與結構設計撐出精品氣場。

同場加映

▲▼ Gucci 。（圖／品牌提供）

▲近期人氣陸劇《逐玉》收官，但主角張凌赫與田曦薇的戲外熱度卻沒有跟著退場，兩人不約而同在造型中背上 GUCCI 全新 Paparazzo 包款 。（圖／品牌提供）

近期人氣陸劇《逐玉》收官，但主角張凌赫與田曦薇的戲外熱度卻沒有跟著退場，兩人不約而同在造型中背上 GUCCI 全新 Paparazzo 包款。張凌赫在形象照中以格紋西裝外套疊搭黑色上衣，下身則選擇微喇叭牛仔褲，整體介於復古紳士與都會率性之間，還帶一點機場私服般的鬆弛感。田曦薇則完全換了另一種語氣，奶油白寬鬆外套搭配黑色短版內搭與貼身長褲，俐落中帶著冷感，也因為腰線與比例被清楚拉出，讓她手上的包款更顯鮮明。兩人的穿搭都沒有刻意堆滿元素，反而是用簡潔輪廓把包袋推到視覺中心，讓 Paparazzo 的存在感被完整放大。

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關鍵字：

肖戰, TOD’S·X, 聯名

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