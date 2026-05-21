生氣時別急著做決定！情緒穩定的人都懂「停一下」有多重要

▲別讓一時衝動讓情緒帶著走。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

長大後才發現，真正讓人舒服的，不一定是能力最強的人，而是情緒穩定的人。很多時候，毀掉關係、工作甚至生活節奏的，往往不是大事，而是那些沒控制好的情緒與衝動。比起急著證明自己，學會穩住情緒，反而更重要。

#情緒穩定，不代表完全不生氣

很多人以為成熟就是不能有情緒，但真正情緒穩定的人，其實也會難過、生氣、委屈，但是他們不會讓情緒直接變成反應。不是一不爽就立刻回訊息，也不會在最生氣的時候做決定。因為他們知道，很多事情一旦說出口，就收不回來了。

#先停一下，比急著反應更重要

情緒上來的時候，人最容易做錯事。有時候只是工作壓力太大、太累、沒睡飽，結果一句話就和別人吵起來。這時候反而會讓自己先冷靜一下，像是生氣時可以先離開現場，或是隔一天再做決定，很多問題只要睡一覺以後，好像就沒那麼嚴重。

#別把所有情緒都往心裡吞

情緒穩定，不等於什麼都忍。真正穩定的人，通常很知道怎麼消化情緒。有人會運動，也有人習慣和信任的人聊天。重點不是「不能有情緒」，而是不要讓情緒一直累積到最後一次爆炸。

#睡眠、壓力和情緒真的有關

很多時候脾氣變差，不一定是個性問題，而是身體太累了。長期熬夜、壓力大、吃不好、一直處於高壓狀態，人本來就比較容易煩躁。越長大越會發現，穩定情緒其實是一種生活管理。當生活節奏開始穩下來，很多情緒也會慢慢變得比較平衡。

#情緒穩定的人，都有自己的界線

有些人會一直內耗，是因為太容易被別人的情緒影響。真正成熟的人，通常很清楚哪些事情該管、哪些不需要過度投入。不是冷漠，而是知道自己的能量有限。很多時候，不硬撐、適度遠離消耗自己的人，其實也是情緒管理的一部分。