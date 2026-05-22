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有血糖困擾先看！營養師點名「苦瓜」是日常好幫手

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▲▼有血糖困擾先看！營養師點名「苦瓜」是日常好幫手 。（圖／Unsplash）

▲苦瓜對健康益處多。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

有血糖問題的人，最困擾的往往不是完全不能吃，而是「吃太少怕低血糖、吃太多又怕飆高」。營養師夏子雯近日分享，其實日常飲食中有不少食材能作為輔助，其中「苦瓜」就是很多人熟悉、也相對容易取得的選擇之一。

很多人對苦瓜的印象停留在「退火」，營養師夏子雯表示，其實苦瓜含有苦瓜胜肽、植化素與膳食纖維等成分，對於血糖穩定有一定程度幫助。尤其膳食纖維能增加飽足感，也有助延緩醣類吸收速度，因此近年也成為不少人在控制飲食時會加入的食材。不過她也提醒，苦瓜並不是吃了就能立刻降血糖的神奇食物，而是作為日常飲食中的輔助選擇，真正重要的還是整體生活習慣調整。

▲▼有血糖困擾先看！營養師點名「苦瓜」是日常好幫手 。（圖／Unsplash）

如果平常不太敢吃苦瓜，也可以從比較容易入口的料理方式開始，例如白玉苦瓜、苦瓜炒蛋、苦瓜排骨湯，或是涼拌搭配梅子，都能降低苦味接受度，尤其搭配蛋白質一起吃，也能讓整體飲食更均衡。

除此之外，想穩定血糖，規律作息、適度運動、減少精緻糖分攝取與定期監測，其實都比單靠某一種食物更重要。現在市面上也有苦瓜胜肽相關輔助產品，但是否適合自己，仍建議先詢問專業醫師與營養師，她也提醒，若本身有糖尿病、正在服用降血糖藥物，或容易低血糖者，飲食與保健品攝取仍需特別注意，避免自行大量補充特定成分。

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關鍵字：

標籤:**血糖控管, 健康飲食, 苦瓜功效, 營養師建議, 糖尿病

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