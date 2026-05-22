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風Luxury／雷達繽紛色出擊　鏤空錶高調吸睛

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▲▼ summer watch 。（圖／公關照）

▲雷達表DiaStar鑽星系列創始型鏤空限量腕錶綠色款（左起）86,200元，紅色款與藍色款各78,400元。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

邁入夏季，穿搭更加亮眼，機械錶款紛紛換上繽紛新裝，輕鬆成為整體造型亮點，Rado（雷達表）為造型搶眼的DiaStar鑽星系列設計亮色限量錶，浪琴表（Longines）熱賣HYDROCONQUEST深海征服者系列潛水錶展現優雅運動風格，而想入手人生第一只機械錶的錶迷，MIDO洋溢夏日氣息的新錶是優質選擇。

Rado繽紛色出擊
雷達表以獨特橢圓輪廓聞名的DiaStar鑽星系列，推出藍色、綠色與紅色三款全新鏤空限量腕錶，每款全球限量555只，於台北101旗艦店獨家販售。吸睛特色是運用品牌專利的Ceramos™金屬陶瓷錶圈，搭配高對比環形錶盤與同色調橡膠錶帶，均搭載Rado自製R808自動上鍊機芯。

▲▼ summer watch 。（圖／公關照）

▲雷達表獨有的Ceramos™金屬陶瓷錶圈搭配環形錶盤與鮮明橡膠錶帶，洋溢活潑氣息。

第一款藍色腕錶以深藍色調搭配銀色分鐘刻度環，其銠色時標與指針塗覆黃色夜光塗層，呈現高對比的運動風格；第二款綠色腕錶則首度採用黃金色PVD Ceramos™金屬陶瓷錶圈與綠色錶盤，懸浮的黃金色指針搭配紅色夜光塗層，展現前衛的撞色視覺；第三款紅色腕錶則以鮮紅錶盤結合放射狀拉絲金屬陶瓷錶圈，銠色指針搭配綠色夜光塗層，營造強烈的色彩衝擊感。

▲▼ summer watch 。（圖／公關照）

▲浪琴表HYDROCONQUEST深海征服者系列39mm款磨砂霜霧藍面盤搭配米蘭網狀錶鍊，72,700元。（圖／浪琴表提供）

Longines優雅運動風
夏日戴上有型的潛水錶再適合不過，浪琴表熱賣的HYDROCONQUEST深海征服者系列今年壯大陣容，推出錶殼比過往更輕薄、搭配全新單向旋轉錶圈的新作，面盤上的阿拉伯數字則改為幾何時標。更令人驚豔的是顏色選擇豐富，配有全新H型錶鍊的錶款共有面盤與錶圈同色系的浪琴藍、蒼翠綠與永夜黑款式，搭配米蘭錶帶的撞色款則有灰黑、藍黑與嶄新霧霜藍和黑色錶圈等多種組合，品牌專賣店與電商平台獨家款則是霧霜藍色面盤搭配浪琴藍色錶圈的Ｈ型鍊帶錶，每一種配色樣式各有錶徑39毫米與42毫米供選擇，均搭載具72小時動力儲存的L888.5自動上鍊機芯，防水300米。

▲▼ summer watch 。（圖／公關照）

▲▼ summer watch 。（圖／公關照）

▲韓星李鐘碩佩戴MIDO Multifort 8 One Crown腕錶，29,300元。（圖／MIDO提供）

MIDO最佳入門款
韓星李鐘碩親自上陣示範的MIDO Multifort 8 One Crown腕錶，以裝飾橫紋的湛藍面盤展現清爽的夏日氣氛，搭配獨特的八角錶圈與俐落外型，完美融入都會感氣息，是一款休閒與正式場合都好搭配的錶款；搭載具80小時動力儲存、Nivachron™抗磁游絲與100米防水性能的Caliber 80自動上鍊機芯，不到3萬元便能入手。
 

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關鍵字：

Rado, 雷達表, Longines, 浪琴表, MIDO, 美度表

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