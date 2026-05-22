Elly許曦文挑戰Prada長裙造型「最常跟她共享衣櫃」！范少勳愛上做舊襯衫

記者鮑璿安 ／台北報導

Prada 在微風南山舉辦全新的2026秋冬女裝系列預覽活動，邀請小S 大女兒許曦文Elly、范少勳搶先演繹新品，許曦文這回難得換上自己平常較少嘗試的過膝長裙造型，她笑說因為私下多半走運動風，所以這樣的打扮讓她覺得很新奇。





▲Elly特別點名最想入手的就是手中的Prada Galleria燒花工藝手提包； 范少勳特別喜歡內搭襯衫那種帶有時間感的做舊質地。（圖／品牌提供）



Elly特別點名最想入手的就是手中的Prada Galleria燒花工藝手提包，坦言自己出門總愛帶很多小東西，而這款包正好兼具實用與造型感。她也提到自己常和Lily共享衣櫃，因為兩人身高與風格相近，同一只包背在不同人身上，又能長出完全不一樣的味道；連搭配的襪子細節，她都覺得可愛得很有記憶點。范少勳表示，自己特別喜歡內搭襯衫那種帶有時間感的做舊質地，像是從衣櫃深處翻出的舊愛單品，穿起來舒服又有味道，也恰好呼應本季「時間痕跡」的主題。他笑說若真要和家人共享單品，身上的襯衫最有可能，「因為我太太很喜歡穿我的衣服，還有大尺寸的提包也一樣，男生跟女生背起來的氣場完全不同。」

▲Miuccia Prada與Raf Simons以INSIDE PRADA為題，從女性與生俱來的多重性出發 。（圖／品牌提供）

Miuccia Prada與Raf Simons以INSIDE PRADA為題，從女性與生俱來的多重性出發，讓穿著不只是造型，而像是一種不斷變化的生命狀態。從層層堆疊的服裝，帶入一段記憶、時間、經驗與個體性的故事，全都揉進剪裁與材質裡。從秀上也能清楚看見這種語言：運動感廓形與俐落剪裁交錯，刺繡緞面洋裝、褪色布料與仿舊細節彼此交融，刻意露出的磨耗痕跡，像被時間輕輕啃蝕過，反而形塑出更鮮明的 Prada 美學。





▲Prada Galleria燒花工藝手提包 $205,000 。（圖／品牌提供）





▲Prada Bonnie 皮革帆布肩背包 $88,000 。（圖／品牌提供）



尤其本季反覆出現的「灼燒感」燒花工藝與不規則邊緣，讓服裝在精緻之中多了一點未完成的野性，也讓裝飾不再只是裝飾，而是一種關於時間流逝的新語彙。因此Prada Galleria燒花工藝手提包成為本季焦點之一，透過燒花工藝把圖騰做出如蠶食、灼燒後的不規則紋理，包身則維持Galleria一貫端正俐落的輪廓。延續機能感，本季也出現多顆能夠伸縮自如的收納尼龍包袋，提供外出時輕鬆置物。

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Dior於 2026 年 4 月 24 日至 5 月 22 日在台北101四樓都會廣場打造秋季期間限定店，空間呼應品牌鍾愛的凡爾賽宮歷史氛圍，以綠、藍色調鋪陳沉浸式場景，當中最可愛的元素莫過於立體蛋糕裝飾，再現昔日法國皇后瑪麗安東尼的甜點時光。店內同步展出 2026 秋季系列男女裝、包款、鞋履與配件，經典包款Lady Dior（黛妃包）以創意總監 Jonathan Anderson的創意視角進行改寫，裝點蝴蝶結元素進化；而Book Tote 也被寫上女演員Marlene Dietrich 的名言「No Dior, No Dietrich!」，象徵Dior無可取代的地位。此外，Jonathan Anderson 也將Dior Médaillon徽標注入鞋款、包款和配件上，帶來復古經典和俏皮兼容的樣貌。