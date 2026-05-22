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歐米茄007電玩虛擬錶變真實版　特務錶帥翻

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▲▼OMEGA,Chopard 。（圖／公關照）

▲歐米茄攜手遊戲開發商 IO Interactive 與 Amazon MGM Studios 共同打造海馬系列潛水 300 米計時腕錶「007：First Light」，284,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）與007系列電影淵源深厚，近日觸角更延伸至電玩遊戲，為將於27日全球上市的動作冒險電玩遊戲《007：First Light》打造時計，品牌攜手遊戲開發商IO Interactive與Amazon MGM Studios共同打造海馬系列潛水 300 米計時腕錶「007：First Light」，不僅在遊戲中是關鍵特務裝備，現實中也能戴上手，腕錶標配全新專屬NATO條紋錶帶，採用黑、灰、米三色重新排列設計，錶環特別鐫刻「007」與「First Light」字樣，另備有6款源自遊戲設定的選配NATO錶帶。

▲▼OMEGA,Chopard 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬系列潛水 300 米計時腕錶透明底蓋裝飾「007：First Light」標誌。

此款被納入James Bond腕錶系列的海馬潛水 300 米計時腕錶「007：First Light」，是海馬系列潛水300米腕錶史上第一只計時碼錶，採用44毫米不鏽鋼錶殼，配備拋光黑色陶瓷錶圈與白色琺瑯潛水刻度，以及拋光黑色陶瓷計時按鈕。黑色陶瓷錶盤飾有雷射雕刻波浪紋理，3時位置的小盤與中央計時秒針均以PVD青銅金材質點綴，其餘指針與時標則經鍍銠處理並塗覆白色Super-LumiNova超螢光塗層；腕錶搭載歐米茄9900同軸擒縱大師天文台認證自動上鍊機芯，從裝飾「007：First Light」標誌的透明底蓋可欣賞機芯。

▲▼OMEGA,Chopard 。（圖／公關照）

▲海馬系列潛水 300 米計時腕錶「007：First Light」另備有六款源自遊戲設定的選配NATO錶帶。

蕭邦（Chopard）則長期支持古董賽車運動，靈感源自古董車的Mille Miglia計時碼三款新作面盤各展現競速美學，分別以紅色激情、綠色復古、銀灰競速為設計主軸，錶殼採用蕭邦歷經4年研發的Lucent Steel™精鋼打造，特色是具亮澤光感，且硬度較一般精鋼高出50%，而細節處彰顯設計巧思，搭配滾花按鈕與凹槽錶冠，完美呼應古董車剎車踏板的設計。

▲▼OMEGA,Chopard 。（圖／公關照）

▲蕭邦Mille Miglia系列淺綠色腕錶，369,000元。（圖／蕭邦提供）

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關鍵字：

歐米茄, OMEGA, Chopard, 蕭邦

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