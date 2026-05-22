Berluti把男士衣櫥升級了！染色工藝外套、建築感公事包成秋冬關鍵單品

記者鮑璿安／綜合報導

法國精品品牌Berluti 持久耐用的皮革工藝屹立不搖，2026 秋冬系列將焦點放回男士衣櫥最耐看的核心，探索剪裁、皮革與行走之間的關係，品牌以「當代優雅」為題，描繪一種能自在穿梭不同生活場景的男性形象，從商務、旅行到日常移動，穿得更加沉穩俐落。





▲Berluti以「當代優雅」為題，描繪一種能自在穿梭不同生活場景的男性形象，從商務、旅行到日常移動，穿得更加沉穩俐落。（圖／品牌提供）

本季鞋履依舊是 Berluti 的靈魂亮點，靴款更被推上主角位置。像是以 Venezia 小牛皮打造的 Rombo 靴，取材自經典騎士靴語彙，中筒比例拿捏得恰到好處，搭配固特異沿條結構與防滑橡膠鞋底，讓實穿性與精緻感並行；重新演繹的 Alessio 切爾西靴則加入更輕盈柔韌的 EVA 外底，在俐落輪廓中多了舒適腳感。畫面中的雕花短靴，也延續 Berluti 最擅長的優雅底蘊，把男士鞋履的分寸感拿捏得極準。

服裝部分則強調材質與色澤的層次變化，像是皮革外套透過全新 Fiamma 染色工藝呈現更有深度的混色光澤，讓深棕、黑色與栗色調看起來更耐人尋味；Forestière 夾克、Fly 系列外套與羊毛皮單品，也都在正式與休閒之間找到剛好的平衡。

包款方面延續皮革工藝優勢，推出更貼近都會節奏的 1 Jour de Plus、F088 與 Fly 系列。前者以建築感矩形輪廓重新定義公事包，既保留專業感，也更適合日常通勤；F088 則透過更俐落的線條與柔軟皮革，展現多功能包款的現代樣貌；Fly 系列更主打羽毛般輕盈，加入 Piuma 小牛皮與防撕裂尼龍內襯，從短途旅行到登機使用都顯得特別從容。Berluti 秋冬系列真正迷人的地方，就在於它把男士風格寫得很安靜，卻每一處都藏著講究。

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▲廣大肖戰粉絲請注意！TOD’S攜手全球品牌代言人肖戰推出全新TOD’S·X聯名系列，更曝光了全新形象照。（圖／品牌提供）

TOD’S攜手全球品牌代言人肖戰推出全新TOD’S·X聯名系列，延續雙方自2021年以來建立的默契，把義大利工藝、當代簡約與戶外靈感重新揉進日常衣櫥，將專屬「TOD’S·X」標誌貫穿設計，不只是合作符碼，也進一步走出低調、鬆弛的時髦路線。從形象照來看，肖戰這次把系列穿得格外有說服力。焦糖棕與奶油米色成為主視覺關鍵，搭配輕機能感拉鍊上衣、寬鬆長褲與柔和針織內搭，介於都會與戶外之間的輕鬆感，正好呼應TOD’S想表現的現代生活風格。