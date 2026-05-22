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一直玩手機、行程排太滿超崩潰！盤點「旅行最掃興」的5種瞬間

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▲TUMI,19 Degree Aluminum,Victorinox,eminent,萬國通路,行李箱,旅行。（圖／品牌提供、達志示意圖）

▲以下這5件事，幾乎可說是旅行途中最容易踩到的地雷。（圖／達志示意圖）

記者鮑璿安／綜合報導

旅行之所以迷人，是因為離開日常、短暫切換人生模式，但也正因為期待值太高，一旦出現突發狀況，掃興感往往會被無限放大。從出發前的規劃，到旅途中與同伴相處的細節，有些小事看似不起眼，卻很容易讓原本浪漫的假期瞬間變調。以下這5件事，幾乎可說是旅行途中最容易踩到的地雷。

1. 行程排太滿，玩到比上班還累

不少人出國前總抱著「都來了就要玩夠本」的心情，把景點、餐廳、購物清單塞得滿滿滿，結果每天都像在趕打卡，從早走到晚，連坐下來喝杯咖啡的時間都沒有。旅行本來是為了放鬆，但過度緊湊的行程反而會讓人身心俱疲，最後留下的不是美好回憶，而是「終於回家了」的解脫感。

2. 同行的人情緒失控

再美的風景，也敵不過旅伴一句臭臉或一場無預警的情緒爆炸。有人在旅途中容易因為累、餓、天氣熱或行程不如預期而不耐煩，當一個人的情緒開始失衡，往往整團人都得跟著買單。旅行最怕的不是意外，而是有人把負面情緒無限放大，讓大家原本的好心情一起被拖下水。

3. 行李出狀況，從第一站就開始焦慮

行李延誤、忘記帶重要物品、行李箱壞掉，幾乎都是旅人最不想面對的噩夢。尤其當護膚品、換洗衣物甚至藥品都不在身邊時，那種失控感會立刻蔓延。原本應該悠閒抵達飯店、整理穿搭的第一天，最後卻變成臨時採買、四處補救，整趟旅行的節奏也容易因此被打亂。

4. 每件事都要算太清楚

AA制不是問題，但旅行中最怕的是凡事都要斤斤計較，連一瓶水、一趟車資都要反覆對帳。當大家的注意力都放在「誰多付、誰少付」上，旅程就很難保持輕鬆感。真正舒服的同行關係，通常不是完全零誤差，而是彼此願意互相體諒，該算清楚的地方清楚，該大方的時候也別太掃興。

5. 一直活在手機裡，忘了真的在旅行

有些人旅行不是在看風景，而是在找角度；不是在感受當下，而是在想限動怎麼發。適度記錄當然沒問題，但如果整趟行程都被拍照、修圖、上傳綁架，就很容易失去旅行原本的意義。真正值得收藏的，從來不只是相簿裡的畫面，而是你有沒有真的走進那個地方、感受那一刻。

關鍵字：

旅行地雷, 旅遊小知識, 假期規劃, 同行注意, 旅行心情

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