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你也正在「精緻窮」嗎？先檢查這8個生活習慣

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▲▼精緻窮。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲想過得有質感沒有錯，問題是不能讓「看起來很好」變成財務壓力。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／綜合報導

現在很多人生活看起來都很有質感，每天一杯咖啡、買小眾香氛、做指甲。但奇怪的是，明明沒有真的亂花大錢，戶頭卻始終存不了多少錢。很多時候，讓人越來越窮的，反而是那些「好像沒花多少」的小習慣，檢視一下你是否也是「精緻窮」？

#衣櫃明明已經很多衣服，卻還是常覺得「沒衣服穿」

每次看到新品、折扣或聯名就忍不住下單，但真正常穿的其實沒有幾套，但是就是想買。

#每天習慣買咖啡、手搖飲或外送甜點

其實不餓，但每天還是想過得有儀式感，懶得出門就點外送，單筆金額看起來不高，但一個月累積下來，花費其實很驚人。

#很容易被「生活儀式感」吸引

喜歡各式各樣美的東西，舉凡像是香氛、餐具、居家小物、漂亮水杯都想買，覺得生活需要一點療癒感，但買回家後使用率卻不一定高。

#薪水一進帳就開始安排犒賞自己

只要一領到香水就想著如何享受或犒賞自己，可能是一頓大餐、一個包包，或是一次購物車清空，月底才開始後悔怎麼又沒剩多少。

#不太敢認真記帳

錢花得特別快，但卻不太敢認真記帳，因為只要仔細看花費，就會發現很多錢都默默流向「好像不貴的小東西」。

#很習慣使用分期、先買後付

大錢無法一次花下手，但很習慣用分期，雖然花錢當下的壓力不大，但每個月固定扣款越來越多，薪水也開始變得不夠用。

#很容易受到社群影響

看到別人旅行、開箱、穿搭分享，就會覺得自己是不是也該擁有，久了之後，花錢開始變成一種跟上生活的焦慮。

#東西越買越多，存款卻一直沒有增加

化妝台、衣櫃和房間越來越滿，但真正能讓人安心的財務安全感卻沒有跟著增加。

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關鍵字：

標籤:**精緻窮, 消費習慣, 生活儀式感, 存款困難, 財務安全

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