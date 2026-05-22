fb ig video search mobile ETtoday

夏天底妝越薄越高級！5款潤色防曬一抹提亮，打造偽素顏美肌

>

記者曾怡嘉／綜合報導

夏天高溫潮濕，越來越多人開始追求「防曬兼底妝」的一步到位妝感。近來許多品牌同步推出潤色型防曬新品，從修飾泛紅、提亮暗沉，打造偽素顏感，讓你「不用厚粉底也能看起來氣色很好」。

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲ampm 神經醯胺舒緩潤色防護乳，SPF50+★★★★，799元。

ampm打造神經醯胺舒緩潤色防護乳，專為敏弱肌設計，結合6重神經醯胺與百億積雪草植泌體，在防曬同時強調舒緩與穩定膚況。除了具備高防曬係數，也鎖定亞洲肌常見的暗沉與泛紅問題，透過潤色修飾效果，達到「修紅舒緩、修黃提亮」妝感，看起來更乾淨透亮。

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲THE WHOO極緻禦光原生煥亮防曬乳，SPF50+ PA++++，50ml，1,800元。

Whoo則推出極緻禦光原生煥亮防曬乳，主打零粉底蜜桃底妝，品牌強調結合高效紫外線防禦力、自然校色與亮白保養成分，上臉後能呈現輕盈粉嫩光澤感，不需要厚重粉底，也能擁有像自帶濾鏡般的自然氣色。

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲AHC 極致防禦潤色純物理防曬飾底乳 SPF50+ PA++++ ，50ml，1150元。

AHC的小黑盾防曬飾底乳鎖定夏季最在意的清爽與持妝需求，採用純物理防曬設計，搭配Air零重力潤色科技，主打水感輕盈不厚重，同時加入高純度菸鹼醯胺與維他命C，強調提亮膚色與修飾瑕疵效果，上臉後還有降溫約3.7°C感受，並同步防禦藍光，室內外皆適用。

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲秀雅韓 酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳，SPF50+ PA+++，60ml，1,100元。

秀雅韓 酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳則以專為亞洲膚色設計的柔美杏色潤色防曬，打造自然微光感，主打修飾膚色不均與細紋，同時兼顧清爽與保濕感。

▲▼防曬。（圖／品牌提供）

▲BIODERMA 秀雅韓 酵飛燕 百酵秘淡青春防曬液，SPF50+PA++++，40ml，1,080元。

BIODERMA則推出超耐曬清爽保濕潤色防曬液，除了延續高防曬力，也透過光感粉體修飾毛孔、泛紅與暗沉，打造更輕盈自然的裸妝效果。

關鍵字：

標籤:**防曬潤色, 夏季底妝, 自然裸妝, 敏弱肌, 新妝潮流

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

「眼光高」星座Top 3！第一名擇偶標準多到像在面試　真的很難追

「眼光高」星座Top 3！第一名擇偶標準多到像在面試　真的很難追

個性最自私的三大星座！TOP 1情緒想法來得太快　常常忘記別人的存在

個性最自私的三大星座！TOP 1情緒想法來得太快　常常忘記別人的存在

第二人生不優雅？調查近8成人退休金最依賴勞退　僅3成有具體計畫

第二人生不優雅？調查近8成人退休金最依賴勞退　僅3成有具體計畫

BOSCH 14公分薄身「抽屜式蒸爐」台灣亮相　蒸魚、保溫食物都沒問題 周末不知道幹嘛？ 3個休假提案　用3小時贏過躺平一整天 有血糖困擾先看！營養師點名「苦瓜」是日常好幫手 總是忍不住想查勤？5點練習放下感情中的控制慾 生氣時別急著做決定！情緒穩定的人都懂「停一下」有多重要 宋慧喬愛馬仕包隨興扔地　逛攝影展藏不住貴氣 Sony「隨身冷氣」新品更涼更持久　售價5990元起

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面