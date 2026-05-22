夏天底妝越薄越高級！5款潤色防曬一抹提亮，打造偽素顏美肌

記者曾怡嘉／綜合報導

夏天高溫潮濕，越來越多人開始追求「防曬兼底妝」的一步到位妝感。近來許多品牌同步推出潤色型防曬新品，從修飾泛紅、提亮暗沉，打造偽素顏感，讓你「不用厚粉底也能看起來氣色很好」。

▲ampm 神經醯胺舒緩潤色防護乳，SPF50+★★★★，799元。



ampm打造神經醯胺舒緩潤色防護乳，專為敏弱肌設計，結合6重神經醯胺與百億積雪草植泌體，在防曬同時強調舒緩與穩定膚況。除了具備高防曬係數，也鎖定亞洲肌常見的暗沉與泛紅問題，透過潤色修飾效果，達到「修紅舒緩、修黃提亮」妝感，看起來更乾淨透亮。

▲THE WHOO極緻禦光原生煥亮防曬乳，SPF50+ PA++++，50ml，1,800元。



Whoo則推出極緻禦光原生煥亮防曬乳，主打零粉底蜜桃底妝，品牌強調結合高效紫外線防禦力、自然校色與亮白保養成分，上臉後能呈現輕盈粉嫩光澤感，不需要厚重粉底，也能擁有像自帶濾鏡般的自然氣色。

▲AHC 極致防禦潤色純物理防曬飾底乳 SPF50+ PA++++ ，50ml，1150元。

AHC的小黑盾防曬飾底乳鎖定夏季最在意的清爽與持妝需求，採用純物理防曬設計，搭配Air零重力潤色科技，主打水感輕盈不厚重，同時加入高純度菸鹼醯胺與維他命C，強調提亮膚色與修飾瑕疵效果，上臉後還有降溫約3.7°C感受，並同步防禦藍光，室內外皆適用。

▲秀雅韓 酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳，SPF50+ PA+++，60ml，1,100元。

秀雅韓 酵飛燕 百酵秘淡青春防曬乳則以專為亞洲膚色設計的柔美杏色潤色防曬，打造自然微光感，主打修飾膚色不均與細紋，同時兼顧清爽與保濕感。

▲BIODERMA 秀雅韓 酵飛燕 百酵秘淡青春防曬液，SPF50+PA++++，40ml，1,080元。

BIODERMA則推出超耐曬清爽保濕潤色防曬液，除了延續高防曬力，也透過光感粉體修飾毛孔、泛紅與暗沉，打造更輕盈自然的裸妝效果。