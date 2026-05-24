AP X Swatch全球瘋搶、GU X 寶可夢將開賣　最夯話題聯名與亮點一次看

文／美人圈

2026最新話題聯名整理來了！從Audemars Piguet X SWATCH、GAP X Victoria Beckham，以及超可愛的Hello Kitty聯名，每一款都沒有要放過大家荷包的意思，想全部放進購物車結帳。本篇幫你快速掌握5月最夯聯名趨勢與亮點清單，人氣款一次看！

▲（圖／SWATCH、GAP）

2026最新話題聯名：Audemars Piguet X SWATCH

Swatch繼先前與OMEGA聯手打造登月錶引發熱潮後，這回再度重磅攜手瑞士高級製錶品牌Audemars Piguet，推出突破框架的全新懷錶系列「Royal Pop」。要知道Audemars Piguet旗下Royal Oak皇家橡樹系列動輒百萬起跳，此次破天荒與Swatch合作NT$12,150就能入手，自然尚未開賣就話題十足。系列以普普藝術為靈感，將日常文化轉化為鮮明繽紛的設計語彙，融合雙方標誌性元素，共推出8款風格鮮明的懷錶。

▲（圖／SWATCH）

設計靈感同時致敬1972年誕生的Royal Oak以及1980年代的Swatch POP腕錶，重新定義佩戴方式，不再侷限於手腕；搭配撞色縫線小牛皮掛繩與多段長度選擇，可隨心掛於頸間、手腕、包袋或收入口袋，甚至透過可拆式支架化身桌上時計，將製錶工藝與玩味創意完美結合。Audemars Piguet × Swatch於2026年5月16日起於指定Swatch門市限定發售。建議可以使用官網swatch.com查詢門市功能尋找臨近銷售點，與其它Swatch聯名系列一樣，每人每天於每間指定門市限購一支懷錶。

▲（圖／SWATCH）

2026最新話題聯名：GAP X Victoria Beckham

Gap這次找來Victoria Beckham推出全新聯名，首波2026夏季系列正式在5月14日於台北統一時代、南港Lalaport以及官網限定開賣！整體延續Victoria Beckham招牌的現代英倫風，把Gap經典單品重新升級，像是丹寧、卡其褲、T 恤、襯衫到刷毛單品通通變得更俐落有型。這次主打丹寧系列，包含彎刀褲、直筒褲、七分褲等版型，搭配成套外套或襯衫都很好看，再加上她擅長的結構剪裁與線條設計，讓原本簡約的日常單品多了質感與時髦感，整體就是一套「不費力但很高級」的現代衣櫥。重點是價格非常親民，基本素T一千元有找，肯定要收啊。

▲（圖／GAP）



2026最新話題聯名：UNIQLO X Cecilie Bahnsen

最懂少女心的UNIQLO這次直接找來丹麥浪漫派設計師Cecilie Bahnsen聯手推出2026春夏系列！以「Shapes of Poetry 詩意輪廓」為概念，把Cecilie Bahnsen標誌性的細膩工藝結合UNIQLO一貫的舒適材質，重新詮釋日常女裝。整體風格就是把浪漫感穿進日常，不會過度華麗但又很有細節，輕鬆打造又甜又實穿的衣櫥。系列將於5月29日在台灣正式開賣，真的可以開始準備清單了。

▲（圖／UNIQLO）

這次聯名完整保留Cecilie Bahnsen超有辨識度的設計風格，像是立體有結構的剪裁、經典花卉圖騰、荷葉邊、立體雕花到細緻抓皺通通沒少，整體仙氣直接拉滿不管是洋裝、上衣還是裙裝，都能看到像手工製作般的細節，單穿就很好看，成套搭配更有完整造型感。另外這次也同步推出Cecilie Bahnsen首個童裝系列，把成人款的浪漫元素延伸到小朋友身上，像是立體小花、荷葉邊搭配格紋和輕盈輪廓，甜又不會太浮誇。從洋裝、T恤到褲裙都有，還能跟女裝一起搭，直接解鎖親子或姊妹穿搭，可愛又實穿。

▲（圖／UNIQLO）

2026最新話題聯名：Marimekko X CASETiFY

這回直接帶你走進滿滿色彩爆發的印花宇宙！CASETiFY這次找來芬蘭生活風格品牌Marimekko聯名，把經典印花搬進各種電子配件中，從品牌經典Unikko花卉手機殼、手機腕帶，到超可愛的3D手機氣囊支架，每一款都超有辨識度，色彩大膽又很有生活感，真的就是把快樂隨身帶著走！系列在5月18日於CASETiFY台灣官網和品牌概念店正式開賣，喜歡印花風的一定要鎖定！

▲（圖／CASETiFY）

2026最新話題聯名：Marimekko X 金普頓大安

Marimekko的印花宇宙可不只有出現在手機配件上，這次驚喜攜手洲際酒店集團旗下的設計精品酒店金普頓大安打造期間限定主題房「仲夏花漾藝境 Stay in Bloom」！以品牌標誌性印花Unikko游霓可印花為靈感，交織經典黑白與春夏藻綠，打造兼具時髦與頑趣的住宿體驗。限定房型於即日起至6月14日期間登場，於台北獨家限時綻放。

▲（圖／金普頓大安)

除自走廊延伸至客房的沉浸式印花場景外，入住即贈限定住房禮（印花托特包、貼紙、明信片組），套房房型另享加碼升級，精選價值近五千元的紀念選品，讓設計延伸至日常生活；並攜手曾獲米其林指南推薦的The Tavernist呈獻期間限定下午茶，以及同步將印花美學導入寵物生活。從空間、味覺到生活風格，細節層層鋪墊、串聯五感節奏，構築一場可被走入的仲夏花漾藝境Stay in Bloom的設計體驗。

▲（圖／金普頓大安）

2026最新話題聯名：LeSportsac X HELLO KITTY

來自紐約的經典包袋品牌LeSportsac，這次找來Hello Kitty推出全新聯名系列，把大家熟悉的可愛角色帶進日常包款中！整體以限定印花「Heart to Heart 心語呢喃」為主軸，用柔和象牙白搭配愛心、蝴蝶結元素，還有Hello Kitty抱著愛心的經典畫面，甜但不會太膩。系列包含斜背包、後背包到旅行袋等熱門包型，延續品牌一貫的輕量好用設計，同時每款還附上可愛的蝴蝶結吊飾，細節滿滿。除此之外也有化妝包、小手提等實用小物，整體就是一波兼具可愛、實用又很好送禮的療癒系聯名，不管是老粉還是新手都會想入手。

▲（圖／LeSportsac）

2026最新話題聯名：CONVERSE X MADHAPPY

CONVERSE再度找來洛杉磯潮流品牌MADHAPPY推出聯名第二彈！延續西海岸那種自由又樂觀的氛圍，這次以經典CHUCK 70為主角，帶來高筒、低筒共四款限定配色。整體設計把MADHAPPY的極簡風格融入復古鞋型，用更高質感的材質和細節升級，讓經典多了一點新鮮感。像是復古毛氈貼片、麂皮放大星形鏤空，還有草寫聯名字樣都很有記憶點。配色則包含唇膏紅、象牙白、黑色和條紋灰，走一個好搭又耐看的路線，復古感和時髦度一次到位。

▲（圖／CONVERSE）

CONVERSE x MADHAPPY聯名款CHUCK 70於2026年5月15日起於尚智武昌五店、新光三越台北信義A11、新光三越南西三館、新光三越台中、尚享桃園統領、UNDEFEATED台北旗艦店、ARTIFACTS & ART HAUS，陸續發售，務必把握機會購買！

▲（圖／CONVERSE）

2026最新話題聯名：GU X 寶可夢

GU這次以「夏日海洋」為主題找來寶可夢推出聯名系列，把整個夏天的清爽感直接穿上身！整體用條紋、海軍藍等海洋元素，搭配皮卡丘、拉普拉斯等人氣角色，打造一系列超有度假感的T恤；短褲部分也加入小刺繡細節，日常穿或在家放鬆都很適合。這次還特別推出童裝系列，不只大人可以穿，小朋友也有同款T恤和印有皮卡丘、水伊布、耿鬼的居家套裝，直接解鎖親子穿搭！不管是出門曬太陽還是在家耍廢，都能讓寶可夢陪你一起過個可愛又輕鬆的夏天。GU與「寶可夢」系列將於5月29日登場，先把開賣日期筆記。

▲（圖／GU）

2026最新話題聯名：fwee X 得正

炎炎夏天怎麼能少一杯消暑飲品！韓國彩妝品牌fwee這次又玩出新花樣，繼推出超夯的18色「SMOOTHIE LIP BALM 奶昔唇釉」後，居然把靈感延伸到飲料界。以娜璉愛用色「Guava Crush」為主題，聯手人氣手搖品牌得正，推出期間限定「紅心芭樂烏龍奶昔」，直接把唇上的甜潤感變成真的喝得到的味道，從妝到味覺都被療癒到。

▲（圖／fwee）

5月20日至6月16日於全台得正門市、外送平台期間限定發售，並提供全台限量10,000組奶昔唇釉小樣（3g）＋愛心限定杯套組，數量有限，贈完為止。活動期間，全台205間得正門市同步換上聯名窗貼，打造甜蜜氛圍！

▲（圖／fwee）

2026最新話題聯名：Levi’s® X 法國足球協會 (FFF)

美國丹寧品牌Levi’s®這次找來法國足球協會（FFF）推出全新聯名，把足球文化直接變成一種穿搭風格！這波還找來巴黎在地創意工作室一起操刀，也是品牌與全球四大足球協會合作計畫中的壓軸系列。整體以法國國家隊「Les Bleus」經典藍白紅配色為靈感，帶出很有法式街頭感的設計。主打單品包含淺色水洗Type II丹寧外套（背後有復古隊徽）、皇家藍Type III丹寧外套（正面直接放上隊徽＋袖側旗幟細節），再搭配白色丹寧短褲、紅色頭巾和托特包，一整套穿很有態度，單品拆開搭也很好看，日常就能輕鬆駕馭的運動時髦風。Levi’s®法國足協系列現已於levi.com及Levi’s®指定門市販售，讓球迷無論場上或場下皆能展現專屬應援風格！

▲（圖／Levi’s®）

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