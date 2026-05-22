吹冷氣還是悶熱？你該做「一步驟」體感才會真正舒服

▲夏天到了有時開冷氣，身體還是悶熱，其實濕度是關鍵。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

每到夏天，許多人一進家門就是把冷氣溫度直往低處調，但有時就算冷氣開到了 22 度，身體依舊覺得黏膩、不夠清爽。日本與歐美的室內環境專家指出，傳統大家只關注「室溫」的觀念該改了，在居家降溫的戰場上，真正決定體感舒適度的關鍵，其實是「露點溫度」與「絕對濕度」。

台灣夏季氣候高溫潮濕，當空氣中的相對濕度動輒飆破 80% 時，人體表面的汗水便極難蒸發，這正是「悶熱感」的元兇。「露點」是指空氣中的水蒸氣達到飽和並開始凝結成水滴的溫度。當露點溫度過高，代表空氣裡塞滿了水氣，阻礙了身體透過排汗散熱的本能。

環境科學研究顯示，人體最舒適的露點溫度大約在 12 度 C 到 16 度 C 之間。意即如果能將室內相對濕度從 80% 降到 50%，即使冷氣室溫維持在省電的 28 度 C，體感也會像 25 度 C 一樣清爽。

所以當已開啟冷氣卻仍覺得悶熱時，用「冷氣配除濕機」能讓體感更加舒適，建議開啟冷氣的居家三步驟：

1. 先降濕、後控溫： 剛回到家時，可先開啟除濕功能快速降低室內水氣，隨後將冷氣溫度設定在 26 度 C 至 28 度 C 之間。



2. 搭配對流： 在冷氣出風口對角處放置循環扇，加速冷空氣均勻散佈，讓體感流速帶走微量體熱。



3.監控環境數據： 建議在家中放置兼具溫度與濕度顯示的計量器，將相對濕度維持在 50% 至 60% 之間，就是最省電且體感最舒適的黃金比例。