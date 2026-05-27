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adidas Originals新球鞋清單一次看　SAMBA、瑪莉珍鞋持續火

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文／美人圈

爆款製造機adidas Originals在新的一年又出多雙令人心動的爆款球鞋！本篇整理最新一波adidas Originals新球鞋清單，精選話題款與高詢問度鞋型，無論你偏好復古街頭、極簡日常，還是想找一雙百搭不退流行的鞋，都能在這份清單裡找到答案。

2026 adidas Originals 球鞋推薦：OZVENUZ 運動休閒鞋

今年adidas Originals再度把復古老爹鞋換然一新！OZVENUZ延續OZ系列的前衛血統，以流線鞋身結合菱格紋拼接設計，視覺層次感直接拉滿。厚實中底不只讓比例更好看，實際穿起來的回彈與穩定度也很有感，久走依然舒適。不論是仙氣滿分的奶油白，或是個性金屬銀、亮面黑搭寬褲、工裝褲或簡單牛仔褲都很有存在感，有種小香風的感覺，女孩們一定會心動！

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲OZVENUZ 運動休閒鞋，NT$4,690（圖／adidas Originals，下同）

2026 adidas Originals 球鞋推薦：SL 72 OG 運動休閒鞋

動物紋完全是秋冬的主場！這次adidas Originals再度幫SL 72 OG運動休閒鞋換上狂野的豹紋，小馬毛飾面也很應景2026馬年，Ecotex紋理感鞋舌和皮革條紋則保留了具代表性的adidas特色。低筒EVA中底提供避震，橡膠大底提供可靠的抓地力，是一雙兼顧回頭率和舒適性的球鞋！

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲SL 72 OG 運動休閒鞋，NT$3,890。

2026 adidas Originals 球鞋推薦：HANDBALL SPEZIAL LO PRO 運動休閒鞋

新的一年當然要紅紅火火！換上一雙嶄新小紅鞋，直接提升馬年好運氣。HANDBALL SPEZIAL LO PRO運動休閒鞋以紅色麂皮搭配白色三線與金色字樣，復古味直接拉滿，但又不會過於張揚。保留標誌性的修長鞋型與麂皮鞋面，整體線條俐落又耐看。低筒、薄底設定讓腳感貼地、行走穩定，非常適合日常通勤與長時間穿著。

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲HANDBALL SPEZIAL LO PRO 運動休閒鞋，NT$3,690。

2026 adidas Originals 球鞋推薦：SAMBA OG 運動休閒鞋

說到經典不敗，SAMBA一定榜上有名。延續足球室內訓練鞋的血統，俐落修長的鞋型搭配低筒設計，怎麼看都耐看。皮革鞋面結合麂皮拼接，質感細節到位，橡膠生膠底則讓整體多了一份復古味。這次酒紅配色低調中帶點存在感，比黑白款更有穿搭新鮮感，卻依舊非常百搭，無論是牛仔褲、寬褲、工裝或裙裝都能輕鬆駕馭。鞋身貼腳、重量輕，日常走一整天也不會太累。

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲SAMBA OG 運動休閒鞋，NT$3,490。

2026 adidas Originals 球鞋推薦：SL 72 OG 運動休閒鞋

若你偏好薄底、輕量、復古跑鞋輪廓，SL 72 OG絕對是2026年adidas Originals清單中值得收的一雙經典回歸款。修長鞋身搭配尼龍鞋面與麂皮拼接，整體輕盈又透氣，視覺上自帶復古運動感；下方的生膠外底則為造型加分，也讓行走時更穩定。這款配色走低調奶油白與黑色三線，復古卻不老氣，非常適合日常穿搭。鞋型貼腳、不厚重，是那種「穿一整天也不會有負擔」的款式。

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲SL 72 OG 運動休閒鞋，NT$3,690。 

2026 adidas Originals 球鞋推薦：HANDBALL SPEZIAL 運動休閒鞋

adidas Originals的HANDBALL SPEZIAL，源自手球鞋的經典血統，修長鞋身搭配全麂皮鞋面，質感細膩、線條俐落。貼地的薄底設定讓腳感穩定，走久不易疲勞，日常通勤或城市漫步都很舒服。這次的咖啡棕配色低調卻有層次，寶寶藍三線注入少女氣息，但又不會過於張揚，是讓人一眼就心動的款式。

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲HANDBALL SPEZIAL 運動休閒鞋，NT$3,690。

2026 adidas Originals 球鞋推薦：SAMBA JANE 休閒鞋

一推出就受到少女們擁護的SAMBA JANE今年持續火熱！新推出的海軍藍配色鞋身線條依舊俐落貼腳，搭配白色三線，低調又耐看；魔鬼氈不只造型加分，也讓穿脫更方便、包覆度更穩定。無論搭配長襪＋短裙、寬褲，或是簡單牛仔褲，都能穿出「不刻意卻很會搭」的感覺。

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲SAMBA JANE 休閒鞋，NT$3,290。

2026 adidas Originals 球鞋推薦：TOKYO MJ 休閒鞋

復古控一定會愛的TOKYO MJ，靈感來自70年代東京室內訓練鞋，將經典薄底輪廓與Mary Jane多條魔鬼氈設計結合，低調中多了辨識度。來自adidas Originals的復刻之作，鞋身以簡潔尼龍材質搭配白色三線與生膠外底，整體視覺俐落又耐看。多條魔鬼氈不只造型感滿分，也讓包覆與穿脫更方便，日常通勤、逛街久走都很加分。薄底設定貼地好走，搭配襪子穿能營造復古學院風，配寬褲或直筒牛仔則是率性日系感。

▲球鞋 。（圖／翻攝自官網）

▲TOKYO MJ 休閒鞋，NT$3,090。

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 球鞋, adidas

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