Sony「隨身冷氣」新品更涼更持久　售價5990元起

▲Sony 穿戴式智慧冷暖調溫裝置套組 REON POCKET 6 和高階款 REON POCKET PRO Plus。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣夏天一年比一年悶熱，穿戴式調溫裝置也逐漸熱門。Sony 於日前在台發表全新一代穿戴式智慧冷暖調溫裝置，包含標準款與高階款兩款新品，皆延續可直接配戴於頸部接觸肌膚的系列特色，並在細部提供升級，適時提供降溫或保溫功能，搭配更輕巧的環境偵測吊牌，售價 5,990 元起。





Sony REON POCKET 6 標準款最核心的升級，在於架構直接比照高階款，機身改採全新開發的輕巧雙溫控模組，由兩顆獨立晶片交替運作，可延長清涼體感的持續時間，以往調整溫度必須從手機操作，新款在側邊新增操作按鈕，可直接單手按壓主機完成開關機、切換模式與選擇溫度等基本操控。搭配全新的弧面設計，配戴時比前代更貼合使用者身形 。

高階定位的 REON POCKET PRO Plus，透過全新優化的冷卻演算法與新型高效散熱設計，強調冷卻效能比前代機種提升最高約 20%。在智慧冷卻模式下，表面溫度能再降低 2 度 C，使用高精準度的感測器以即時監測肌膚溫度，提供涼爽舒適的降溫體驗 。

除了主機，隨附的環境偵測吊牌也有所調整，新款套裝組內皆隨附全新 REON POCKET TAG 2，體積較前代機種相比縮小約 18%，以隨附登山扣取代背夾，能靈活固定於包包、皮帶或隨身配件上，連結手機專屬應用程式後，即可根據環境變化自動切換冷卻或加熱模式 。

兩款機型採用專用頸帶，讓固定力能更穩固，確保主機和身體保持最佳接觸，隨附的長式排氣口護蓋改良為可調式設計，使用者可根據需求延長護蓋並調整出風口角度，即使穿著高衣領服飾，也能有效散熱且讓機身更不顯眼。

REON POCKET 6套裝組，售價 5,990 元；REON POCKET PRO Plus 套裝組售價 6,990 元，目前已在台上市，配件還有專屬保護套，售價為 700 元。

▲台隆手創館推多款手持攜帶式風扇，還有AI語音控制功能。（圖／業者提供）



迎戰酷熱夏季，台隆手創館近期開賣 ADAMOUTDOOR 手持風扇，強調導入 AI 語音智能技術，讓使用者「動嘴」就能控風，讓手上又拿手機又拿水壺的使用者輕鬆切換風速 。





ADAMOUTDOOR AI 手持冰能扇主打免手動切換，導入 AI 智慧語音功能，無論是雙手提物或運動中，直接透過語音就能調節風速，機身配備 LED 螢幕即時顯示電量與風量，並具備兩段急速冰鎮功能，將科技便利感直接拉滿，售價 990 元。