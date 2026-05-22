fb ig video search mobile ETtoday

Sony「隨身冷氣」新品更涼更持久　售價5990元起

>

▲Sony 穿戴式智慧冷暖調溫裝置套組 REON POCKET 6 和高階款 REON POCKET PRO Plus。（圖／品牌提供）

▲Sony 穿戴式智慧冷暖調溫裝置套組 REON POCKET 6 和高階款 REON POCKET PRO Plus。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣夏天一年比一年悶熱，穿戴式調溫裝置也逐漸熱門。Sony 於日前在台發表全新一代穿戴式智慧冷暖調溫裝置，包含標準款與高階款兩款新品，皆延續可直接配戴於頸部接觸肌膚的系列特色，並在細部提供升級，適時提供降溫或保溫功能，搭配更輕巧的環境偵測吊牌，售價 5,990 元起。

▲Sony 穿戴式智慧冷暖調溫裝置套組 REON POCKET 6 和高階款 REON POCKET PRO Plus。（圖／品牌提供）

Sony REON POCKET 6 標準款最核心的升級，在於架構直接比照高階款，機身改採全新開發的輕巧雙溫控模組，由兩顆獨立晶片交替運作，可延長清涼體感的持續時間，以往調整溫度必須從手機操作，新款在側邊新增操作按鈕，可直接單手按壓主機完成開關機、切換模式與選擇溫度等基本操控。搭配全新的弧面設計，配戴時比前代更貼合使用者身形 。

▲Sony 穿戴式智慧冷暖調溫裝置套組 REON POCKET 6 和高階款 REON POCKET PRO Plus。（圖／品牌提供）

高階定位的 REON POCKET PRO Plus，透過全新優化的冷卻演算法與新型高效散熱設計，強調冷卻效能比前代機種提升最高約 20%。在智慧冷卻模式下，表面溫度能再降低 2 度 C，使用高精準度的感測器以即時監測肌膚溫度，提供涼爽舒適的降溫體驗 。

▲Sony 穿戴式智慧冷暖調溫裝置套組 REON POCKET 6 和高階款 REON POCKET PRO Plus。（圖／品牌提供）

除了主機，隨附的環境偵測吊牌也有所調整，新款套裝組內皆隨附全新 REON POCKET TAG 2，體積較前代機種相比縮小約 18%，以隨附登山扣取代背夾，能靈活固定於包包、皮帶或隨身配件上，連結手機專屬應用程式後，即可根據環境變化自動切換冷卻或加熱模式 。

▲Sony 穿戴式智慧冷暖調溫裝置套組 REON POCKET 6 和高階款 REON POCKET PRO Plus。（圖／品牌提供）

兩款機型採用專用頸帶，讓固定力能更穩固，確保主機和身體保持最佳接觸，隨附的長式排氣口護蓋改良為可調式設計，使用者可根據需求延長護蓋並調整出風口角度，即使穿著高衣領服飾，也能有效散熱且讓機身更不顯眼。

REON POCKET 6套裝組，售價 5,990 元；REON POCKET PRO Plus 套裝組售價 6,990 元，目前已在台上市，配件還有專屬保護套，售價為 700 元。

▲台隆手創館推多款手持攜帶式風扇。（圖／業者提供）

▲台隆手創館推多款手持攜帶式風扇，還有AI語音控制功能。（圖／業者提供）

迎戰酷熱夏季，台隆手創館近期開賣 ADAMOUTDOOR 手持風扇，強調導入 AI 語音智能技術，讓使用者「動嘴」就能控風，讓手上又拿手機又拿水壺的使用者輕鬆切換風速 。

▲台隆手創館推多款手持攜帶式風扇。（圖／業者提供）

ADAMOUTDOOR AI 手持冰能扇主打免手動切換，導入 AI 智慧語音功能，無論是雙手提物或運動中，直接透過語音就能調節風速，機身配備 LED 螢幕即時顯示電量與風量，並具備兩段急速冰鎮功能，將科技便利感直接拉滿，售價 990 元。

關鍵字：

Sony REON POCKET 6, Sony REON POCKET PRO Plus, REON POCKET TAG 2, 穿戴式冷暖調溫裝置, 智慧降溫, 隨身冷氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

「眼光高」星座Top 3！第一名擇偶標準多到像在面試　真的很難追

「眼光高」星座Top 3！第一名擇偶標準多到像在面試　真的很難追

個性最自私的三大星座！TOP 1情緒想法來得太快　常常忘記別人的存在

個性最自私的三大星座！TOP 1情緒想法來得太快　常常忘記別人的存在

BOSCH 14公分薄身「抽屜式蒸爐」台灣亮相　蒸魚、保溫食物都沒問題

BOSCH 14公分薄身「抽屜式蒸爐」台灣亮相　蒸魚、保溫食物都沒問題

第二人生不優雅？調查近8成人退休金最依賴勞退　僅3成有具體計畫 有血糖困擾先看！營養師點名「苦瓜」是日常好幫手 周末不知道幹嘛？ 3個休假提案　用3小時贏過躺平一整天 總是忍不住想查勤？5點練習放下感情中的控制慾 生氣時別急著做決定！情緒穩定的人都懂「停一下」有多重要 宋慧喬愛馬仕包隨興扔地　逛攝影展藏不住貴氣 你身邊有「Askhole」類型的朋友嗎？建議你別混太熟

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面