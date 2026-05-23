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5個「新手入門盆栽照顧法」　夏季自信迎接居家綠意

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▲女性,家庭,居家,冰箱,廚房,客廳。（圖／unplash）

▲夏季來臨，室內用盆栽增加綠意，心情也會變好。（圖／PEXELS、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

在社群上看見別人家陽台綠意盎然、窗邊被綠植包圍，心裡是不是也曾想過「我也想要那樣的生活感」？但自己的盆栽卻總是三天黃葉、一周枯萎，不是澆水太多就是忘了照顧。也許只是你還沒找到正確的入門方式。以下整理5個「室內植物養成術」，讓你從選盆、照顧到換土都掌握基礎眉角，建立起綠意生活的信心！

▲房子,植物,盆栽,樹,窗。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

選對植物：耐陰耐旱是新手的好朋友
剛開始養盆栽，選擇「生命力強、照顧門檻低」的品種是關鍵。像是龜背芋、虎尾蘭、綠蘿、萬年青、空氣鳳梨，都是非常適合室內環境、耐陰又耐旱的代表。這些植物不需要太頻繁澆水，也能適應光線較弱的角落，是忙碌生活中的綠意解答。若你住的地方採光有限，就避開多肉或需全日照的植物，否則會容易徒長或腐爛。

日照安排：不是一定要陽光直射
多數室內盆栽並不需要強烈陽光，反而怕曬。只要放在「有明亮散射光」的地方，例如靠近窗邊（拉窗簾後的光線）、陽台邊、通透的客廳，就足夠提供光合作用。若空間真的沒有自然光，考慮使用植物生長燈也是一種補救方式。記得每周可將植物「搬出去曬個早晨陽」幾小時，對維持健康狀態會有幫助。

▲▼ 盆栽,植物,澆水,澆花。（示意圖／pixabay）

澆水節奏：摸土、看葉、不靠日曆
澆水不是照著日子來，而是觀察「土壤乾濕」與「植物狀態」。大多數室內植物都怕積水爛根，建議等土壤上層約2～3公分變乾再澆透。用手指插入土裡、或用木筷測濕度，是比記日曆更準確的方法。若葉片變軟垂、或顏色變淡，也可能是缺水的警訊。不過比起澆太少，新手更常犯的錯是「過度澆水」，千萬別因為焦慮而天天澆。

修剪施肥：少量慢給、定期清理枯葉
盆栽施肥對新手來說可以「可有可無」，但如果想讓植物更旺盛，選擇緩釋肥或稀釋過的液肥，並依照植物生長季節給予（如春夏每月一次）。秋冬則可以停肥或大幅減少。平常也可以定期用剪刀修掉黃葉、枯枝，不僅維持美觀，也能防止養分浪費在不健康的部位。

▲▼盆栽,綠色植物,植栽。（圖／免費圖庫PEXELS）

通風與換盆：每年換一次土
室內植物若悶在潮濕、不流通的環境裡，很容易生病或長黴菌。打開窗讓空氣流通、不要讓植物靠牆太近，都是日常照護中的小技巧。當植物根系太擁擠，或土壤排水性變差時，建議每1～1.5年換一次土或盆器，讓根部有新的空間生長。新手可以選擇已調好配方的「室內植物專用土」，省去自己混配的麻煩。

關鍵字：

室內植物, 盆栽養護, 澆水技巧, 植物選擇, 綠意生活

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