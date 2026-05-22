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夏天「體味管理」掀熱議！水楊酸潔膚免費拿、養膚沐浴油成話題

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▲▼夏季沐浴。（圖／品牌提供）

▲北捷適樂膚體驗瓶吊卡活動十分有新意。

記者曾怡嘉／綜合報導

隨著夏季高溫悶熱來襲，出汗、油脂分泌旺盛與身體悶味問題，也讓「體味管理」再度成為社群熱門話題。從Threads掀起討論的水楊酸潔膚，到主打療癒香氣與養膚感的沐浴油，今年夏天的身體清潔趨勢，已不只是洗乾淨，更講求清爽感、膚況穩定與情緒療癒。

去年夏天Threads就曾掀起一波「體味管理」熱潮，不少網友開始分享夏季身體清潔習慣，其中含水楊酸成分的潔膚產品特別受到關注。不少人提到，夏天容易因大量流汗、油脂堆積與老廢角質增加，出現頭皮悶油、毛孔堵塞與身體異味問題，因此開始改用具代謝角質效果的潔膚產品。

▲▼夏季沐浴。（圖／品牌提供）

▲適樂膚 水楊酸煥膚淨嫩潔膚露。

其中「適樂膚水楊酸煥膚淨嫩潔膚露」更成為Threads討論度極高的熱門品項，不少使用者分享，使用後能感受到流汗後的悶味降低、頭皮清爽度提升，肌膚摸起來也比較平滑穩定。

▲▼夏季沐浴。（圖／品牌提供）

▲台北捷運淡水信義線體驗瓶吊卡免費拿。

為此，適樂膚近期也啟動「萬人夏季潔膚體驗行動」，即日起至6月18日，以台北捷運淡水信義線作為主宣傳軸線，活動除了在車廂設置QR CODE互動廣告，更推出破萬份「適樂膚水楊酸煥膚淨嫩潔膚露30ml體驗瓶吊卡」，於指定期間不定期掛在車廂把手上，讓通勤族可直接免費帶回體驗。

▲▼夏季沐浴。（圖／品牌提供）

SABON 輕潤沐浴油，500ml，1,380元。

除了清爽派潔膚，今年也很流行「洗澡像做SPA」，SABON推出全新「輕潤沐浴油」，以矢車菊純露結合輕盈油感質地，主打洗後不留厚重油膜，同時搭配6種不同香氣，讓洗澡變成帶有情緒感的療癒儀式。

▲▼夏季沐浴。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 杏仁極緻柔膚沐浴油。

歐舒丹則以「杏仁極緻柔膚沐浴油」延續品牌經典養膚概念，透過高比例植物油與油轉乳質地，洗淨同時補充肌膚潤澤感，打造更柔嫩滑順的膚觸。

關鍵字：

夏季清潔, 水楊酸, 療癒沐浴油, 體味管理, 捷運活動

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