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水瓶越愛越像朋友！！這3星座明明很在乎卻不主動

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▲▼星座。（圖／翻攝自FB/Jtbc Drama）

▲3星座越喜歡一個人，越是小心翼翼。（圖／翻攝自FB/jtbc Drama）

記者曾怡嘉／綜合報導

有些人談感情不是不投入，而是越喜歡一個人，越容易變得小心。不是故意冷淡，也不是想吊胃口，而是太怕自己表現得太明顯，最後反而失去主導權。以下盤點越愛越不主動星座Top3，看看有誰上榜了！

#第3名 水瓶座 越喜歡越想保持自然

水瓶座不是不會心動，只是很怕一段關係太快變得黏膩。越喜歡一個人，越會假裝和平常一樣，不想讓對方看出自己已經被影響。他們的主動通常不明顯，可能是突然分享一首歌、丟一個有趣連結，或默默記得你說過的小事，看起來像朋友，其實已經偷偷把你放進生活裡。

#第2名 摩羯座 喜歡也要先確認值得

摩羯座在感情裡很少衝動告白，因為他們不太相信一時心動。就算真的喜歡，也會先觀察對方是否可靠、這段關係有沒有未來。所以摩羯越愛越不主動，常常不是冷漠，而是怕自己投入後沒有結果。他們會用行動代替甜言蜜語，像是幫你解決問題、記得你的需求，卻很少直接說「我想你」。

#第1名 天蠍座 越在乎越怕被看穿

天蠍座看起來有掌控感，但在真正喜歡的人面前，反而容易變得防備。因為一旦愛上，他們就很難只投入一點點。越在乎，越不想先暴露自己的弱點，所以會用冷靜包裝心動。訊息可能想回很久，卻故意隔一段時間；明明很想靠近，卻又怕自己太明顯。天蠍不是不主動，而是要等到確定對方也有同樣心意，才會慢慢放下戒心。

關鍵字：

標籤:**星座愛情, 冷靜星座, 水瓶摩羯天蠍, 感情解析, 星座性格

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