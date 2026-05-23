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法網開打精品助陣　FRED橘色系珠寶應景

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▲▼ FRED,Rolex 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲FRED X ROLAND-GARROS手環男女皆宜。（圖／Fred提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

網球界四大滿貫賽事之一的法國網球公開賽，明（24日）起至6月7日在巴黎羅蘭加洛斯網球場登場，法國珠寶品牌FRED今年再度延續與此賽事的合作夥伴關係，打造6款璀璨新作，首度推出充滿女性魅力的Force 10 Precious Small項鍊與手鍊，設計呼應紅土的赭石色、網球的亮黃色以及賽場的白色邊線，特別於扣環上鑲嵌層次細膩的錳鋁榴石、黃色藍寶石與白鑽。在細緻金鍊的襯托下，漸進的光芒顯得更加耀眼，鍊身並點綴一顆錳鋁榴石與刻有Roland-Garros標誌的圓牌。

▲▼ FRED,Rolex 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲FRED Force 10 Precious Small 項鍊與手鍊。

除了女性專屬款式，FRED也設計男女皆宜的中性風格法網手環，中號黃金扣環款表面鑲飾著橘色藍寶石，側面刻有Roland-Garros標誌，背面則鑲嵌一顆錳鋁榴石，並搭配由艷陽黃、陶土紅與鮮紅編織而成的全新纜繩；法網經典的藍色與陶土色調則在配有黃金或白金端點的大號纜繩上交會，4款新作皆可與Force 10系列的其他扣環及纜繩自由替換，展現極具個人風格的時尚魅力。

▲▼ FRED,Rolex 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲勞力士代言人卡洛斯艾卡拉茲於去年法網奪冠，與顯示2025年男子單打決賽創紀錄時刻的球場時鐘合照。（圖／勞力士提供，以下同）

勞力士（Rolex）自2019年起擔任法網官方時計，今年持續見證場上的關鍵時刻與卓越表現，品牌代言人高芙（Coco Gauff）與卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）都將重返巴黎尋求衛冕，其他代言人穆古如莎（Garbiñe Muguruza）、詹尼克．辛納（Jannik Sinner）也都將現身法網尋求最高榮譽，今年的戰局如何令粉絲相當期待。
 

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關鍵字：

FRED, Rolex, 勞力士

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