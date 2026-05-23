天梭表聯手頂級自行車　極光藍秒針出自原廠烤漆

▲天梭表與義大利頂級自行車Pinarello聯名腕錶，全台限量50只，52,500元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天梭表（Tissot）長期擔任環法自由車賽、環西自由車賽以及國際自由車總會等多項世界級賽事的官方計時合作夥伴，今年再進一步與義大利頂級自行車品牌Pinarello展開跨界合作，推出Tissot x Pinarello聯名腕錶，將賽道靈魂與奢華工藝濃縮於腕間，Pinarello旗下的Borealis極光色塗裝被視為代表性技術，烤漆能隨光線折射在黑色、藍色、紫色間變幻，此次運用在聯名錶設計中，呈現原廠極光藍烤漆的P字秒針。





▲天梭表與Pinarello聯名腕錶的極光藍秒針塗料來自Pinarello 原廠。

Tissot x Pinarello聯名腕錶採用罕見的左手錶配置，將錶冠移至10時方向，除了能大幅提升騎士騎乘時的佩戴舒適度、避免壓迫手背，亦巧妙呼應Pinarello著名ForkFlap空力前叉的不對稱車架線條，同時承襲高性能自行車車架的輕量化與高強度材質特性，配備42毫米鍛造碳錶殼，面盤中央則飾以瀝青路面紋理；內載具80小時動力儲存並獲瑞士官方天文台認證（COSC）的Powermatic 80自動機芯，全台限量50只。





▲天梭表與Pinarello聯名腕錶透視後底蓋可見瑞士官方天文台認證Powermatic 80自動上鍊機芯，以及錶帶底部的自行車鍊條紋理。

同屬Swatch集團的Hamilton（漢米爾頓）致敬品牌於美國精神的起源，特別在美國建國250周年的2026年五月，推出卡其陸戰系列36毫米機械錶，設計靈感源自1970年代配發給美國空軍導航員的FAPD 5101導航腕錶，當時僅短暫生產，此次新錶忠實保留了多項經典細節，包括原版比例錶殼、固定錶耳與阿加力膠箱形錶鏡、防塵罩設計，在保有歷史風貌的同時，品牌亦運用現代改良技術確保腕錶的經久耐用，例如採用Super-LumiNova® X2級夜光塗層以呈現溫潤的復古光感與現代夜光性能，並將防水性能提升至100米，於今年限定生產。





▲Hamilton卡其陸戰系列36毫米機械腕錶，21,000元。（圖／Hamilton提供）