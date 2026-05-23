坎城影展最忙女星華服秀不完　黛咪摩爾戴培育鑽鍊閃爆

▲黛咪摩爾堪稱本屆坎城影展最忙女星，換上Self-Portrait藍色禮服搭配施華洛世奇培育鑽石項鍊走紅毯。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

本屆法國坎城影展最忙碌女星，非黛咪摩爾（Demi Moore）莫屬，擔任評審的她在各競賽片首映會亮相外，也出席精品集團或珠寶品牌舉辦的晚宴派對，每一套造型都深具話題性，宛如她為期2周的時裝秀，當中一套寶石藍禮服戲劇效果十足，她還搭配施華洛世奇（Swarovski）鑲嵌156.62克拉培育鑽石Galaxy項鍊，耀眼奪目。





▲黛咪摩爾佩戴施華洛世奇鑲嵌156.62克拉培育鑽石Galaxy項鍊，270,000元。（圖／翻攝swarovski IG）

63歲的黛咪摩爾活力十足，身穿Self-Portrait倫敦工作室打造的深藍寶石色禮服流露活潑氣息，禮服最大亮點在於背部延伸至地面的層疊飄帶，以及由其延展開來的誇張解構風格蝴蝶結，而她頸部閃亮的施華洛世奇人造鑽石更添氣勢，為此造型她特別「變髮」，改以中長度捲髮亮相，予人耳目一新的感受。





▲黛咪摩爾出席蕭邦晚宴穿Tamara Ralph亮片裝配羽毛披肩展現巨星氣勢。（圖／翻攝tamararalph IG）

黛咪摩爾出席蕭邦晚宴時的裝扮也令人印象深刻，身穿澳洲設計師 Tamara Ralph 打造的淡粉色水晶禮服，裙身點綴著水晶結飾流蘇，並搭配淡粉色鴕鳥羽毛披肩，盡顯華麗風采，耳際則閃耀蕭邦巨鑽耳環，展現好萊塢巨星氣勢。

