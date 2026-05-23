Dior超好看的水桶包是Jisoo新歡！看秀、搭機都用它　Médallion標誌藏玄機

記者林明瑋／台北報導

每個設計師都有各自對品牌歷史的看法及詮釋手法，Dior創意總監Jonathan Anderson在2026秋季，把有著甜美蝴蝶結的Médallion標誌變成一大重點，成為包包、鞋款、服裝等各種設計上的美麗元素，水桶包的側面有金屬Médallion標誌，但這不只是裝飾而已，打開便能調整背帶長度，是很細膩的想法。Jisoo最近無論看秀、搭機，都使用這款包，完美示範可正式可休閒的特性。

▲Jisoo日前帶著Médallion水桶包，出席Dior 2027早春秀。（圖 / 品牌提供，以下同）



▲Dior Médaillon標誌，以多種樣貌呈現。

講到Médallion，不一定能立刻反應出來它是什麼，起源要從1946年Dior在巴黎蒙田大道30號開設第一家店說起，當時迪奧先生以他鍾愛的18世紀洛可可風格，打造了Médallion圓背椅，上方的Fontanges蝴蝶結，靈感來自路易十四的情人芳達姬女公爵所穿戴的配飾，整體既莊重優雅，又很有屬於巴黎的法式美學，置於店內用來款待出席時裝秀的嘉賓。這款椅子成為Dior經典之一，時至今日仍極具代表性，並有過許多變身與新貌，相當受歡迎。

▲1946年Dior在巴黎蒙田大道30號開了第一家店，迪奧先生設計的Médallion圓背椅放在店內。

▲Dior Médaillon水桶包，中型145,000元、小型125,000元。



▲Dior Médaillon水桶包，可打開側面的金屬扣調整背帶長度。（圖 / 翻攝Dior IG）



Jonathan Anderson在2026秋季時裝中，打造了Dior Médaillon系列，將經典元素延伸至服裝、包包、鞋履、配件等等，選擇非常多，可以說從頭到腳、從休閒到正式全部找得到。

Dior Médaillon系列新手袋中，柔軟的水桶包輪廓俐落簡潔，有粒面小牛皮、Dior Oblique緹花等材質，附有可拆式的拉鍊內袋，讓小東西不散落在包內，相當貼心，Jisoo最近頻頻拿著這款包現身，在洛杉磯參加Dior 2027早春秀時，穿著靈感來自經典Junon與Venus禮服的洋裝，層層堆疊的蓬紗浪漫性感，手上的Dior Médaillon黑色水桶包一點也不突兀，她還巧妙地加上幸運草與睡蓮裝飾；場景轉到機場，穿著寬鬆針織衫與長褲的Jisoo把水桶包背在肩上，一派輕鬆自在。

▲Jisoo穿性感浪漫的洋裝，手提Dior Médaillon黑色水桶包。

▲Jisoo為水桶包加幸運草與睡蓮裝飾。



▲Jisoo以輕鬆自在的打扮準備搭機，肩上背著Dior Médaillon黑色水桶包。

▲香港泰國混血女星鄺玲玲的Dior Médaillon水桶包。



Jisoo用的是小型水桶包，也有中型款容量更足也更率性，背帶穿過Médaillon金屬扣，可打開調整長度，兼顧了視覺與實用性。Dior Médaillon翻蓋包同樣有兩種尺寸，中央的Médaillon金屬扣畫龍點睛，有黑色、駝色、粉紅、岩灰色及Oblique緹花，展現不同個性。

▲Dior Médaillon翻蓋包，中型135,000元、小型125,000元。



▲小尺寸的Dior Médaillon翻蓋包，125,000元。



小皮件、皮帶、鞋履、飾品等也都融入Médaillon橢圓勳章，在現代語彙下流露古典氣息，服裝有T恤、Polo衫、洋裝、外套等等，也可以是短裙或Bar Jacket上的扣子，展現Médaillon千變萬化的迷人姿態。

▲Dior Médaillon用橫向的橢圓標誌妝點鞋款。



▲Dior Médaillon 耳環，24,000元。



【看更多早秋系列】

LOEWE 2026早秋，以大膽又撞色的彩調、層次堆疊，打造出性感鮮活的個性，近期釋出的早秋形象廣告，在大西洋火山島嶼特內里費取景，攝影師TaliaChetrit延續創意總監LazaroHernandez與JackMcCollough的語言，將2026早秋系列的高飽和色彩，置於壯闊的島嶼自然景致之中，模特兒們在海岸線、石階，或慵懶憩息的躺椅上，以內斂之姿演繹早秋的澎湃情境。

▲LOEWE 2026早秋形象廣告，在大西洋火山島嶼特內里費取景。

標志性皮革元素貫穿服裝，也有以運動機能結合時裝的設計，慵懶的單柄Amazona 180適合男士的XL尺寸，全新Scarf包更呈現出隨興自在的情緒，像絲巾的兩側打了結變成包包，鬆弛而優雅，Cala包外型簡約，可以輕鬆背在腋下，從容地展現屬於自己的風情。

▲全新Scarf包顯得隨興自在。



▲單柄Amazona 180色調飽和。



▲Cala包可輕鬆手提或背在腋下。

▲LOEWE 2026早秋系列。