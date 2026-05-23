張員瑛精緻生活躺600萬沙發　抱2萬手工小羊洩童心

▲張員瑛躺在要價超過600萬元的「沙丘沙發」，角落擺放澳洲品牌Ecosmart Fire壁爐壁爐。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

記者陳雅韻／台北報導

21歲的韓團IVE成員張員瑛去年捧2.9億現金買下首爾漢南洞別墅豪宅，近日她揭露豪宅內部裝潢，每一張照片中的家飾都是頂級高奢品牌，她穿著緞面蕾絲睡衣躺的紅色沙發要價超過600萬元，懷抱的德國手工「羊娃娃」一隻就超過2萬，非凡品味與驚人財力震驚全網。





▲張員瑛沙發角落放著心愛的Meier Germany小羊擺件與桃紅色KARE落地燈。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

張員瑛豪宅中討論度最高是法國傳奇家具設計師 Pierre Paulin 操刀設計的經典「沙丘沙發」（Dune Sofa），宛如沙丘起伏的沙發由多個獨立模組拼接而成；客廳角落擺設的落地燈與壁爐也極具設計感，約5萬元的桃紅色落地燈來自德國品牌KARE與設計大師 Karim Rashid 聯名推出的Fluid Realities系列，逾7萬元的壁爐則是澳洲品牌Ecosmart Fire之作。





▲張員瑛抱著手工打造的Meier Germany粉紅羊展露童心。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）

可愛擺件則洩露了張員瑛的少女心，她作為角落擺飾、也是她取暖玩偶的粉紅小羊擺件為德國品牌Meier Germany工匠手工打造，而她茶几上擺放的KARE紅色櫻桃裝飾也相當搶眼，當然使用的餐瓷杯具也樣樣講究，杯子是單個萬元起跳的法國頂級水晶品牌Baccarat經典Harcourt 1841杯，完美實踐精緻生活。





▲張員瑛茶几上擺著法國頂級水晶品牌Baccarat杯與KARE櫻桃擺飾。（圖／翻攝for_everyoung10 IG）