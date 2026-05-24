Coach聯手Brain Dead「腦死包」太有戲！Longchamp紐約限定款也超欠收

記者鮑璿安／綜合報導

紐約最近成了時尚聯名最熱鬧的舞台， Coach 攜手洛杉磯創意單位 Brain Dead，把 Meatpacking District 變成一座帶點惡趣味又超好逛的想像樂園；Longchamp 則聯合法國精品協會 Comité Colbert，在法美友誼250週年的節點，聯手設計師Jeremy Scott翻玩全新限定包款，將包款變成創意畫布。

Coach 與Brain Dead的整個合作系列像是從東京街頭、復古紀念品店和虛構主題樂園裡拼貼出來的時髦宇宙。Coach 創意總監 Stuart Vevers 與 Brain Dead 共同創辦人 Kyle Ng 以90年代視角重組70年代輪廓，讓服裝帶有一種故意不太完美、卻更迷人的舊感層次。像是刺繡格紋斜裁洋裝、百褶格紋裙、傘擺娃娃裝，搭配鉤織吊飾、貼章、別針與鏈帶，穿出一種像從不同地方蒐集而來的混搭趣味；橄欖球 Polo 衫、網眼運動衫與自行車上衣，則把東京街頭的運動感一口氣拉滿。皮件部分更是這回焦點，經典 Tabby 手袋換上鉤織吊飾、卡通壓印皮革貼章與立體細節，還有粉紅、紫色、亮綠等高飽和 jacquard 包款，整體可愛得很叛逆。Empire 系列則融入 Kachi、Xerx、Zilly 等吉祥物角色，把包包變成像遊樂園周邊般的收藏品。





▲Longchamp 在展覽中選出 Le Pliage「Greetings from Paris」等代表作，同時回顧雙方自2006年以來超過25款聯名設計 。（圖／品牌提供）

Longchamp 選在紐約曼哈頓藝術中心 The Shed 參與《Hidden Treasure》回顧展，藉此慶祝法美250年的交流歷史，並特別聚焦與美國設計師 Jeremy Scott 的經典合作。Longchamp 在展覽中選出 Le Pliage「Greetings from Paris」等代表作，同時回顧雙方自2006年以來超過25款聯名設計，這款經典包型以紐約鮮明而奔放的城市風景為靈感，將曼哈頓天際線化作包面上的視覺主角，彷彿把旅途中隨手收藏的一張城市明信片直接背上身。包款背面更藏有一段手寫感十足的訊息「Wish you were here! Love, Jeremy.」，像是從大西洋彼岸寄來的問候，也呼應 Jeremy Scott 一貫帶點幽默與玩心的設計語言。這款限量版新作將於 5 月 28 日起，在 Longchamp 紐約 SoHo 旗艦店 La Maison Unique 及官方網站獨家開賣。