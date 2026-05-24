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韓牌SOMEWHERE BUTTER首來台！珍奶限定T恤、奶油系日常穿搭一次收

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記者鮑璿安／綜合報導

越來越多南韓品牌登台，喜歡柔和風格的粉絲別錯過小眾休閒品牌 SOMEWHERE BUTTER，於 5月22日至5月28日 首次登台進駐新光三越台中中港店10F快閃櫃位，成為 THE HYUNDAI X SKM POP-UP STORE 的亮點品牌之一，舒適版型與帶點復古感的細節，勾勒出輕鬆又有情緒感的韓系日常。

▲▼ SOMEWHERE BUTTER 。（圖／品牌提供）

▲▼ SOMEWHERE BUTTER 。（圖／品牌提供）

▲ SOMEWHERE BUTTER以清爽柔和的風格聞名  。（圖／品牌提供）

這次最吸睛的主角，正是為台灣特別打造的 Bubble Tea Butteree 限定系列，品牌把台灣人熟悉的珍珠奶茶化作可愛靈感，推出 Bubble Tea Butteree Over-Fit Top 與 Butteree Cotton Bag，以人氣角色 BUTTEREE 結合珍奶元素，重新詮釋韓國視角下的台灣日常文化。限定T恤採用經 Tenter 與 Dumble 加工處理的20支棉面料，搭配寬鬆剪裁與後領包邊設計，兼具舒適與耐穿；帆布袋則以清爽色調與簡約插畫成為夏日造型亮點。

▲▼ SOMEWHERE BUTTER 。（圖／品牌提供）

▲▼ SOMEWHERE BUTTER 。（圖／品牌提供）

▲ SOMEWHERE BUTTER台灣限定單品  。（圖／品牌提供）

▲▼ SOMEWHERE BUTTER 。（圖／品牌提供）

▲▼ SOMEWHERE BUTTER 。（圖／品牌提供）

除了限定商品，現場也同步帶來 2026夏季新品與韓國熱銷單品，包括手繪感愛心Logo、可自由變化露肩造型的服飾，以及帶有復古刷色與半A字輪廓的丹寧褲裝，完整展現品牌擅長的柔美、舒適與設計感平衡。為慶祝首次來台，品牌也祭出限定優惠，包含開幕前三天每日開店後一小時 限時7折、全商品 9折，以及包款系列 85折，還有台灣限定吊飾贈品與 Lucky Draw 活動，讓這場快閃不只是購物，更像走進一座奶油色系的韓風衣櫥。

同場加映

英倫鞋履品牌 Rockfish Weatherwear在南韓掀起風潮，本季攜手人氣女團 ILLIT 推出全新聯名系列，以「Dreamscape」為靈感，將夢境般的柔霧色彩與輕盈輪廓轉化為日常穿搭語言。整體視覺以粉霧、天空藍與奶油白交織，營造出介於現實與童話之間的少女氛圍，也讓鞋履從配角晉升為造型核心。

▲▼Rockfish Weatherwear 。（圖／品牌提供）

▲▼Rockfish Weatherwear 。（圖／品牌提供）

▲▼Rockfish Weatherwear 。（圖／品牌提供）

▲ Rockfish Weatherwear在南韓掀起風潮，本季攜手人氣女團 ILLIT 推出全新聯名系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

韓系品牌, 珍奶限定, 台中快閃, 夏季新品, 服飾優惠

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