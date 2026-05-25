AP x Swatch懷錶掛柏金包正夯　貝克漢媳婦加碼掛辣醬瓶

▲貝克漢長子布魯克林佩茲貝克漢（左）與老婆妮可拉佩茲感情甜蜜。（圖／翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢長子布魯克林佩茲貝克漢（Brooklyn Peltz Beckham）與老婆妮可拉佩茲（Nicola Peltz）感情甜蜜，婚後夫妻倆站同一陣線，與原生家庭貝克漢家族決裂，布魯克林住在富豪岳父的美國豪宅過幸福日子，小倆口不時po照曬恩愛，近日他就分享老婆的愛馬仕（HERMÈS）柏金包上醒目掛飾，一個是他自創品牌的辣醬，另一個是近期最夯的AP（Audemars Piguet）與Swatch聯名懷錶，果然走在潮流尖端。

豪門千金妮可拉佩茲快手搶下Audemars Piguet x Swatch Royal Pop懷錶，設計細節呈現皇家橡樹著名的八角形錶殼與八顆螺絲設計，面盤採用極具辨識度的 Petite Tapisserie小型格紋圖案，錶圈與底蓋則施以垂直緞面打磨處理，她於柏金包掛的款式為檸檬綠錶殼配淺藍色錶圈的BLAUE ACHT懷錶，流露夏日清新氣息。





▲妮可拉佩茲的愛馬仕柏金包上掛著Cloud23辣醬瓶，以及AP與Swatch聯名懷錶。（圖／翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

妮可拉佩茲柏金包上裝飾的另一掛飾，為老公布魯克林自創的Cloud23辣醬瓶，不遺餘力為老公的事業做宣傳，此品牌取名為Cloud雲朵之意象徵好吃到飄上雲端，數字23則是布魯克林的幸運數字、向老婆求婚日子、也是爸爸貝克漢足球衣的背號，不過後者的理由隨著父子情淡，現在看來格外諷刺。

