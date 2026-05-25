fb ig video search mobile ETtoday

AP x Swatch懷錶掛柏金包正夯　貝克漢媳婦加碼掛辣醬瓶

>

▲▼ 布魯克林貝克漢 。（圖／翻攝IG）

▲貝克漢長子布魯克林佩茲貝克漢（左）與老婆妮可拉佩茲感情甜蜜。（圖／翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

貝克漢長子布魯克林佩茲貝克漢（Brooklyn Peltz Beckham）與老婆妮可拉佩茲（Nicola Peltz）感情甜蜜，婚後夫妻倆站同一陣線，與原生家庭貝克漢家族決裂，布魯克林住在富豪岳父的美國豪宅過幸福日子，小倆口不時po照曬恩愛，近日他就分享老婆的愛馬仕（HERMÈS）柏金包上醒目掛飾，一個是他自創品牌的辣醬，另一個是近期最夯的AP（Audemars Piguet）與Swatch聯名懷錶，果然走在潮流尖端。

豪門千金妮可拉佩茲快手搶下Audemars Piguet x Swatch Royal Pop懷錶，設計細節呈現皇家橡樹著名的八角形錶殼與八顆螺絲設計，面盤採用極具辨識度的 Petite Tapisserie小型格紋圖案，錶圈與底蓋則施以垂直緞面打磨處理，她於柏金包掛的款式為檸檬綠錶殼配淺藍色錶圈的BLAUE ACHT懷錶，流露夏日清新氣息。

▲▼ 布魯克林貝克漢 。（圖／翻攝IG）

▲妮可拉佩茲的愛馬仕柏金包上掛著Cloud23辣醬瓶，以及AP與Swatch聯名懷錶。（圖／翻攝brooklynpeltzbeckham IG）

妮可拉佩茲柏金包上裝飾的另一掛飾，為老公布魯克林自創的Cloud23辣醬瓶，不遺餘力為老公的事業做宣傳，此品牌取名為Cloud雲朵之意象徵好吃到飄上雲端，數字23則是布魯克林的幸運數字、向老婆求婚日子、也是爸爸貝克漢足球衣的背號，不過後者的理由隨著父子情淡，現在看來格外諷刺。
 

►SwatchxAP搶先開箱！　12,150元起入手聯名懷錶

►宋慧喬愛馬仕包隨興扔地　逛攝影展藏不住貴氣

關鍵字：

貝克漢, 布魯克林, 妮可拉佩茲, Swatch, AP, 愛馬仕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

張員瑛精緻生活躺600萬沙發　抱2萬手工小羊洩童心

張員瑛精緻生活躺600萬沙發　抱2萬手工小羊洩童心

歐米茄007電玩虛擬錶變真實版　特務錶帥翻

歐米茄007電玩虛擬錶變真實版　特務錶帥翻

林心如與Karina隔海撞鑽石耳環　Boucheron靈蛇珠寶時髦添新意

林心如與Karina隔海撞鑽石耳環　Boucheron靈蛇珠寶時髦添新意

美國超模事業線大解放　貝拉哈蒂德辣度破表當紅毯女王 宋慧喬愛馬仕包隨興扔地　逛攝影展藏不住貴氣 「武安侯」張凌赫連指頭都是戲　寶格麗珠寶戴好戴滿帥炸 柯震東「錶王」上手樂不可支　市場喊價破600萬 「維密超模」當最美孕婦現身坎城　百變風格穿搭閃耀幸福光 SEIKO無錶圈視野更開闊　錶面演繹東京地平線 亞洲首富千金香奈兒金縷衣貴氣逼人　涼鞋少了氣勢成敗筆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面