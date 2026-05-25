泰勒絲全身名牌看球賽　與未婚夫場邊曬恩愛、卡地亞金錶齊搶鏡

▲泰勒絲（左）與未婚夫凱爾西觀賞NBA東區冠軍賽第3戰騎士隊與尼克隊比賽，成為全場焦點。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

美國流行天后泰勒絲(Taylor Swift)與NFL球星未婚夫凱爾西(Travis Kelce)現身NBA東區冠軍賽第3戰，一起為凱爾西的家鄉球隊騎士加油，騎士隊最終以108：121吞下第三敗，凱爾西失望全寫在臉上，不過他與泰勒絲在場邊的每個表情與小動作搶盡目光，連行頭都是討論話題，他戴卡地亞（Cartier）霸氣的Santos de Cartier鏤空腕錶大型款，泰勒絲則拎Dior熱門的DIOR CIGALE 黑色小牛皮中型提包看球賽。





▲泰勒絲拎DIOR CIGALE 黑色小牛皮中型提包看球賽，180,000元。（圖／CFP）

泰勒絲觀賞NBA東區決賽第三戰時所穿的鍊結坦克背心、黑外套、丹寧褲，全出自英國設計師品牌Stella McCartney，而她所拎的DIOR CIGALE 黑色小牛皮中型提包是品牌當紅款式，簡約俐落的線條與蝴蝶結設計展現優雅風格。





▲凱爾西佩戴卡地亞Santos de Cartier鏤空腕錶大型款。（圖／翻攝卡地亞官網）

身穿LV丹寧裝的凱爾西，手腕上的卡地亞Santos de Cartier鏤空腕錶大型款也相當搶眼，錶圈與鍊帶點綴顯眼的螺釘，面盤則秀出9612 MC型手動上鍊鏤空機械機芯。小倆口時尚行頭吸睛外，互動更受矚目，讓現場球迷都感受到他們的幸福甜蜜。

