fb ig video search mobile ETtoday

泰勒絲全身名牌看球賽　與未婚夫場邊曬恩愛、卡地亞金錶齊搶鏡

>

▲▼ 泰勒絲 。（圖／CFP）

▲泰勒絲（左）與未婚夫凱爾西觀賞NBA東區冠軍賽第3戰騎士隊與尼克隊比賽，成為全場焦點。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

美國流行天后泰勒絲(Taylor Swift)與NFL球星未婚夫凱爾西(Travis Kelce)現身NBA東區冠軍賽第3戰，一起為凱爾西的家鄉球隊騎士加油，騎士隊最終以108：121吞下第三敗，凱爾西失望全寫在臉上，不過他與泰勒絲在場邊的每個表情與小動作搶盡目光，連行頭都是討論話題，他戴卡地亞（Cartier）霸氣的Santos de Cartier鏤空腕錶大型款，泰勒絲則拎Dior熱門的DIOR CIGALE 黑色小牛皮中型提包看球賽。

▲▼ 泰勒絲 。（圖／CFP）

▲泰勒絲拎DIOR CIGALE 黑色小牛皮中型提包看球賽，180,000元。（圖／CFP）

泰勒絲觀賞NBA東區決賽第三戰時所穿的鍊結坦克背心、黑外套、丹寧褲，全出自英國設計師品牌Stella McCartney，而她所拎的DIOR CIGALE 黑色小牛皮中型提包是品牌當紅款式，簡約俐落的線條與蝴蝶結設計展現優雅風格。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲凱爾西佩戴卡地亞Santos de Cartier鏤空腕錶大型款。（圖／翻攝卡地亞官網）

身穿LV丹寧裝的凱爾西，手腕上的卡地亞Santos de Cartier鏤空腕錶大型款也相當搶眼，錶圈與鍊帶點綴顯眼的螺釘，面盤則秀出9612 MC型手動上鍊鏤空機械機芯。小倆口時尚行頭吸睛外，互動更受矚目，讓現場球迷都感受到他們的幸福甜蜜。

►AP x Swatch懷錶掛柏金包正夯　貝克漢媳婦加碼掛辣醬瓶

►柯震東「錶王」上手樂不可支　市場喊價破600萬

關鍵字：

泰勒絲, Dior, 凱爾西, Cartier, 卡地亞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

AP x Swatch懷錶掛柏金包正夯　貝克漢媳婦加碼掛辣醬瓶

AP x Swatch懷錶掛柏金包正夯　貝克漢媳婦加碼掛辣醬瓶

張員瑛精緻生活躺600萬沙發　抱2萬手工小羊洩童心

張員瑛精緻生活躺600萬沙發　抱2萬手工小羊洩童心

歐米茄007電玩虛擬錶變真實版　特務錶帥翻

歐米茄007電玩虛擬錶變真實版　特務錶帥翻

林心如與Karina隔海撞鑽石耳環　Boucheron靈蛇珠寶時髦添新意 美國超模事業線大解放　貝拉哈蒂德辣度破表當紅毯女王 宋慧喬愛馬仕包隨興扔地　逛攝影展藏不住貴氣 「武安侯」張凌赫連指頭都是戲　寶格麗珠寶戴好戴滿帥炸 柯震東「錶王」上手樂不可支　市場喊價破600萬 「維密超模」當最美孕婦現身坎城　百變風格穿搭閃耀幸福光 SEIKO無錶圈視野更開闊　錶面演繹東京地平線

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面