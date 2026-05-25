Bad Bunny x Zara來了！在Met Gala早有預告　海島系寬鬆版型太適合夏天

記者鮑璿安／綜合報導

當明星聯名不再只是掛名站台，而是真正把自己的穿衣習慣、生活背景與審美語言放進服裝裡，系列就會變得特別有說服力。Bad Bunny與 Zara 攜手推出全新 BENITO ANTONIO 系列，正是這樣一個例子。系列涵蓋訂製感剪裁、寬鬆基礎單品以及充滿夏日氣息的服裝，把他擅長的鬆弛感與表現力完整濃縮成一整個衣櫥。

這個系列不是憑空誕生，日前Bad Bunny登上 Apple Music 第六十屆超級盃中場秀舞台，成為首位擔任主秀的拉丁男性藝人，當時身上的訂製造型，正是與 Zara 共同打造。5月4日 Met Gala 上，他又穿著親自設計、再度與 Zara 合作開發的黑色訂製燕尾服現身，化身「年長版的自己」，也進一步呈現對拉丁文化的致敬。

這回 BENITO ANTONIO 共推出 150件單品，由 Bad Bunny 與長期合作的創意總監 Janthony Oliveras 一同完成。整體設計圍繞 Benito 本人的穿衣語言展開，從輪廓、色彩、圖像、布料到版型，全都源於直覺與生活感。粉紅T恤疊搭藍色條紋長袖、奶油黃短版連帽外套配寶藍寬褲，還有橘色外套搭亮綠短褲，每一套都以高彩度撞色、寬鬆比例和海岸氛圍，穿出屬於 Bad Bunny 的自在態度。此外，系列視覺識別由 M/M Paris 與 Benito 共同發想，靈感取自電線桿、街道基礎設施、手工質感，以及波多黎各日常裡那些經常被忽略的細節。BENITO ANTONIO 現已上市，台灣於 zara.com 網路商店獨家販售。

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Coach 與Brain Dead的整個合作系列像是從東京街頭、復古紀念品店和虛構主題樂園裡拼貼出來的時髦宇宙。Coach 創意總監 Stuart Vevers 與 Brain Dead 共同創辦人 Kyle Ng 以90年代視角重組70年代輪廓，讓服裝帶有一種故意不太完美、卻更迷人的舊感層次。像是刺繡格紋斜裁洋裝、百褶格紋裙、傘擺娃娃裝，搭配鉤織吊飾、貼章、別針與鏈帶，穿出一種像從不同地方蒐集而來的混搭趣味；橄欖球 Polo 衫、網眼運動衫與自行車上衣，則把東京街頭的運動感一口氣拉滿。皮件部分更是這回焦點，經典 Tabby 手袋換上鉤織吊飾、卡通壓印皮革貼章與立體細節，還有粉紅、紫色、亮綠等高飽和 jacquard 包款，整體可愛得很叛逆。Empire 系列則融入 Kachi、Xerx、Zilly 等吉祥物角色，把包包變成像遊樂園周邊般的收藏品。