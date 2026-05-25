fb ig video search mobile ETtoday

果凍柏金包「Jelly Firkin」翻紅！田小娟私服上身、Y2K糖果色太洗腦

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

今天夏天目前看來又是Y2K風潮的繽紛天下，這一波重新翻紅的 「Jelly Firkin」包款，就把大家熟悉的經典手袋輪廓，直接拉進 Y2K 世代最愛的甜酷語境裡，究竟有什麼可愛魅力，在社群上很難不被洗版！

▲▼ 「Jelly Firkin」 。（圖／翻攝IG）

▲田小娟則把果凍柏金包背進日常街拍裡，搭配簡約白色造型與個性配件 。（圖／翻攝IG）

「Jelly Firkin」的命名靈感其實就來自 Hermès 經典 Birkin Bag，不過不同於高級皮革與端莊正式感，Jelly Firkin 刻意以透明 PVC、果凍矽膠、亮面塑料等材質重新演繹，保留結構鮮明的包身、翻蓋與鎖頭語彙，卻用更輕盈、更玩心十足的方式，把「名包感」變成年輕世代也能自在駕馭的流行單品。從最近曝光的示範造型就能看出它的魅力，KiiiKiii 成員 Kya 在概念照中，穿上帶有 Y2K 輕盈感的服裝，手上拎著亮眼的螢光綠 Jelly Firkin，整體造型立刻有了視覺重心。田小娟則把同款背進日常街拍裡，搭配簡約白色造型與個性配件，讓這顆原本就很吸睛的包更顯俐落。

「Jelly Firkin」其實在2000年就爆紅過，它之所以會再度被討論，關鍵就在於這股又復古又新鮮的反差。Jelly Firkin 有著大家一眼就能辨識的俐落包型，但材質卻是半透明、帶光澤、甚至像糖果般發亮的果凍感，尤其在馬卡龍色、螢光綠、冰藍、薄荷綠、橘粉等 Candy Color 加持下，整顆包從配件變成造型主角，隨便一拎就很有記憶點，也難怪會在社群上重新流行。

關鍵字：

果凍包, Y2K風, 馬卡龍色, 潮流配件, 甜酷風

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

個性最自私的三大星座！TOP 1情緒想法來得太快　常常忘記別人的存在

個性最自私的三大星座！TOP 1情緒想法來得太快　常常忘記別人的存在

張員瑛精緻生活躺600萬沙發　抱2萬手工小羊洩童心

張員瑛精緻生活躺600萬沙發　抱2萬手工小羊洩童心

AP X Swatch全球瘋搶、GU X 寶可夢將開賣　最夯話題聯名與亮點一次看

AP X Swatch全球瘋搶、GU X 寶可夢將開賣　最夯話題聯名與亮點一次看

2026開架神級好物必收！蜜桃蘇打蜜粉餅、控油精華打造無瑕發光肌 獨處不是孤單！學會和自己相處　「3個好處」讓生活慢慢變高級 社群網路討論度最高　「當媽前 vs 當媽後」最大的改變 你身邊有「Askhole」類型的朋友嗎？建議你別混太熟 99%常犯的三大愛情地雷！「反覆試探」最容易讓感情疲憊 「眼光高」星座Top 3！第一名擇偶標準多到像在面試　真的很難追 BTS成員7人都是錶控　勞力士、PP、AP七種風格腕錶名單一次公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面