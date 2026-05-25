果凍柏金包「Jelly Firkin」翻紅！田小娟私服上身、Y2K糖果色太洗腦

記者鮑璿安 ／綜合報導

今天夏天目前看來又是Y2K風潮的繽紛天下，這一波重新翻紅的 「Jelly Firkin」包款，就把大家熟悉的經典手袋輪廓，直接拉進 Y2K 世代最愛的甜酷語境裡，究竟有什麼可愛魅力，在社群上很難不被洗版！





▲田小娟則把果凍柏金包背進日常街拍裡，搭配簡約白色造型與個性配件 。（圖／翻攝IG）

「Jelly Firkin」的命名靈感其實就來自 Hermès 經典 Birkin Bag，不過不同於高級皮革與端莊正式感，Jelly Firkin 刻意以透明 PVC、果凍矽膠、亮面塑料等材質重新演繹，保留結構鮮明的包身、翻蓋與鎖頭語彙，卻用更輕盈、更玩心十足的方式，把「名包感」變成年輕世代也能自在駕馭的流行單品。從最近曝光的示範造型就能看出它的魅力，KiiiKiii 成員 Kya 在概念照中，穿上帶有 Y2K 輕盈感的服裝，手上拎著亮眼的螢光綠 Jelly Firkin，整體造型立刻有了視覺重心。田小娟則把同款背進日常街拍裡，搭配簡約白色造型與個性配件，讓這顆原本就很吸睛的包更顯俐落。

「Jelly Firkin」其實在2000年就爆紅過，它之所以會再度被討論，關鍵就在於這股又復古又新鮮的反差。Jelly Firkin 有著大家一眼就能辨識的俐落包型，但材質卻是半透明、帶光澤、甚至像糖果般發亮的果凍感，尤其在馬卡龍色、螢光綠、冰藍、薄荷綠、橘粉等 Candy Color 加持下，整顆包從配件變成造型主角，隨便一拎就很有記憶點，也難怪會在社群上重新流行。