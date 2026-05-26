說流行／Miu Miu把舊衣變得好浪漫！Upcycled必收花卉包、超模形象照太仙

記者鮑璿安／專題報導

始於 2020 年的Miu Miu Upcycled 系列，將永續時尚從虛無的標語口號中脫離， Miu Miu為其注入記憶、工藝與當代審美，展開一段重新縫合的實驗。今年更請到英國新生代超模Suki Waterhouse出鏡演繹，透過重新改造曾被穿著與珍藏的衣物，讓流行有了新的時髦語境。

自 2020 年 啟動以來，Miu Miu Upcycled 已持續推出多個限量企劃，從最初以 80 件古著洋裝 重新改造而成的膠囊系列，到 2021 年攜手 Levi’s、2022 年聚焦古著皮革外套、2024 年帶來丹寧限定系列，再到 2025 年與 Catherine Martin 合作，一步步擴大品牌對循環設計與復古時裝語彙的探索。





▲ 形象廣告由 Suki Waterhouse 演繹，穿上短袖襯衫與寬褲造型（圖一），率性裡帶著一點學院氣息 。（圖／品牌提供）



今年系列再度回到品牌最擅長的環節，以被珍藏過、穿著過的衣物為起點，讓舊時代的痕跡與新世代的穿衣方式彼此對話，從兩件最日常、也最經典的單品出發：白色棉質襯衫與卡其色棉質帆布長褲。Miu Miu 沒有把它們停留在原本的實穿樣貌，而是透過拆解、重組與重新定義比例，讓長褲變成外套、馬甲與迷你裙，襯衫則延伸為洋裝與圍裙式上衣。這種介於熟悉與陌生之間的轉化，正好說明 Upcycled 最迷人的地方，不是單純翻新，而是讓衣服擁有第二次性格，也注入手工的療癒溫度。

設計亮點則藏在那些近看才會發現的細節裡，像是裁切袖口、拼接口袋、蝴蝶結與緞帶元素，替原本偏功能性的服裝增添柔美表情；仿舊皮革領、重新替換的鈕扣，以及印花、水晶刺繡等裝飾，又讓整體多了一層近似高級訂製的精緻感。形象照中，Suki Waterhouse 穿上短袖襯衫與寬褲造型，率性裡帶著一點學院氣息；另一套卡其色短版上衣與迷你裙組合，則用腰帶、裸膚與閃亮花卉細節，穿出 Miu Miu 一貫的少女叛逆感。

配件同樣值得鎖定！這次推薦單品包括加入印花、刺繡與皮革滾邊的卡其色小袋與後背包，既延續 Upcycled 的材質語言，也把古著改造的概念落實到日常搭配之中；另一款點綴立體花卉水晶刺繡的迷你包，則把實用輪廓和裝飾性做得恰到好處，低調卻很有記憶點。還有以相同材質打造的 Plume 運動鞋，搭配專屬鞋帶與吊飾，成為腳上的迷人細節。

同場加映





▲宋雨琦這回以一襲白色百褶洋裝現身，手上的 Baguette 更是全身焦點，包身鋪滿亮片花卉刺繡 。（圖／品牌提供）





▲孟子義則以白色襯衫搭配柔和黃色下身，整體色調乾淨明亮，很有度假城市感 。（圖／品牌提供）

FENDI 迎來全新26 早秋男女裝系列，把視線從都市抽離，帶向威尼斯的潟湖、水波與島嶼風景，也進一步把威尼斯的傳統工藝揉進衣櫥裡。服裝裡能看到亮片、蕾絲、編織與皮革工藝彼此交錯，經典襯衫輪廓也被重新拆解詮釋，讓整體既保有優雅感，又多了更輕鬆的生活節奏。包款部分，除了宋雨琦示範的 Baguette 新作，FENDI Lui自然垂墜的皮革細節，展現更新鮮的視覺節奏。再加上本季吊飾靈感來自穆拉諾玻璃與潟湖美學，無論掛上包款或單獨成為造型細節，都像一件件縮小版藝術品。