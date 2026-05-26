fb ig video search mobile ETtoday

說流行／Miu Miu把舊衣變得好浪漫！Upcycled必收花卉包、超模形象照太仙

>

記者鮑璿安／專題報導

始於 2020 年的Miu Miu Upcycled 系列，將永續時尚從虛無的標語口號中脫離， Miu Miu為其注入記憶、工藝與當代審美，展開一段重新縫合的實驗。今年更請到英國新生代超模Suki Waterhouse出鏡演繹，透過重新改造曾被穿著與珍藏的衣物，讓流行有了新的時髦語境。

自 2020 年 啟動以來，Miu Miu Upcycled 已持續推出多個限量企劃，從最初以 80 件古著洋裝 重新改造而成的膠囊系列，到 2021 年攜手 Levi’s、2022 年聚焦古著皮革外套、2024 年帶來丹寧限定系列，再到 2025 年與 Catherine Martin 合作，一步步擴大品牌對循環設計與復古時裝語彙的探索。

▲▼miu 。（圖／品牌提供）

▲▼miu 。（圖／品牌提供）

▲▼miu 。（圖／品牌提供）

▲ 形象廣告由 Suki Waterhouse 演繹，穿上短袖襯衫與寬褲造型（圖一），率性裡帶著一點學院氣息 。（圖／品牌提供）

今年系列再度回到品牌最擅長的環節，以被珍藏過、穿著過的衣物為起點，讓舊時代的痕跡與新世代的穿衣方式彼此對話，從兩件最日常、也最經典的單品出發：白色棉質襯衫與卡其色棉質帆布長褲。Miu Miu 沒有把它們停留在原本的實穿樣貌，而是透過拆解、重組與重新定義比例，讓長褲變成外套、馬甲與迷你裙，襯衫則延伸為洋裝與圍裙式上衣。這種介於熟悉與陌生之間的轉化，正好說明 Upcycled 最迷人的地方，不是單純翻新，而是讓衣服擁有第二次性格，也注入手工的療癒溫度。

▲▼miu 。（圖／品牌提供）

▲▼miu 。（圖／品牌提供）

▲▼miu 。（圖／品牌提供）

設計亮點則藏在那些近看才會發現的細節裡，像是裁切袖口、拼接口袋、蝴蝶結與緞帶元素，替原本偏功能性的服裝增添柔美表情；仿舊皮革領、重新替換的鈕扣，以及印花、水晶刺繡等裝飾，又讓整體多了一層近似高級訂製的精緻感。形象照中，Suki Waterhouse 穿上短袖襯衫與寬褲造型，率性裡帶著一點學院氣息；另一套卡其色短版上衣與迷你裙組合，則用腰帶、裸膚與閃亮花卉細節，穿出 Miu Miu 一貫的少女叛逆感。

配件同樣值得鎖定！這次推薦單品包括加入印花、刺繡與皮革滾邊的卡其色小袋與後背包，既延續 Upcycled 的材質語言，也把古著改造的概念落實到日常搭配之中；另一款點綴立體花卉水晶刺繡的迷你包，則把實用輪廓和裝飾性做得恰到好處，低調卻很有記憶點。還有以相同材質打造的 Plume 運動鞋，搭配專屬鞋帶與吊飾，成為腳上的迷人細節。

同場加映

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲宋雨琦這回以一襲白色百褶洋裝現身，手上的 Baguette 更是全身焦點，包身鋪滿亮片花卉刺繡 。（圖／品牌提供）

▲▼ fendi 。（圖／品牌提供）

▲孟子義則以白色襯衫搭配柔和黃色下身，整體色調乾淨明亮，很有度假城市感 。（圖／品牌提供）

FENDI 迎來全新26 早秋男女裝系列，把視線從都市抽離，帶向威尼斯的潟湖、水波與島嶼風景，也進一步把威尼斯的傳統工藝揉進衣櫥裡。服裝裡能看到亮片、蕾絲、編織與皮革工藝彼此交錯，經典襯衫輪廓也被重新拆解詮釋，讓整體既保有優雅感，又多了更輕鬆的生活節奏。包款部分，除了宋雨琦示範的 Baguette 新作，FENDI Lui自然垂墜的皮革細節，展現更新鮮的視覺節奏。再加上本季吊飾靈感來自穆拉諾玻璃與潟湖美學，無論掛上包款或單獨成為造型細節，都像一件件縮小版藝術品。

關鍵字：

永續時尚, 古著改造, 循環設計, MiuMiu, SukiWaterhouse

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

《愛情沒有神話》金句太清醒：「我的愛很貴」戳中成年人愛情痛點

《愛情沒有神話》金句太清醒：「我的愛很貴」戳中成年人愛情痛點

交友最假惺惺的三大星座！TOP 1害怕正面衝突　用溫柔維持表面和平

交友最假惺惺的三大星座！TOP 1害怕正面衝突　用溫柔維持表面和平

別再拿自己和別人比！學會「見得別人好」，才是真正的高級清醒

別再拿自己和別人比！學會「見得別人好」，才是真正的高級清醒

遇到就快逃！「恐怖情人5大特點」控制慾強只是第一步 個性最自私的三大星座！TOP 1情緒想法來得太快　常常忘記別人的存在 Seiko有田燒錶藍得出色　145周年紀念錶秀日本傳統工藝 孫藝真好廚藝煮牛排大餐　法國餐瓷洩露好品味 黑暗中滑手機超傷眼！護眼先調對螢幕亮度，減少乾澀疲勞感 45歲孫淑媚開球美成韓女團！「貓眼少女妝」靠下眼影超減齡 GD與《穿著Prada的惡魔2》米蘭達撞衫　浮誇流蘇裝兩大時尚教主完美駕馭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面