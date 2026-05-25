夏天底妝一流汗就崩？5招讓妝感撐過通勤高溫

▲在外補妝要先吸油再補粉。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣一熱，底妝最怕不只是流汗，而是汗水、油脂和厚粉感一起底妝土石流。想讓妝撐得久，重點不是粉底越厚越好，而是每一步都要「輕、薄、穩」，盤點夏季不脫妝5個重點，跟著做就不怕！

#先降溫再上妝，別讓臉熱著吃粉

上妝前可先用涼感毛巾或冷藏過的化妝水濕敷1分鐘，讓膚溫稍微降下來。臉還在發熱就急著上粉底，容易越拍越浮，也更快出油。

#妝前保養減量，保濕但不要油

夏天妝前保養建議簡化成化妝水、清爽乳液或凝露即可。太厚重的乳霜、精華疊太多，會讓粉底抓不住肌膚，看起來像「糊在臉上」。

#粉底少量分區上，別一次全臉推開

粉底可先從臉中央、鼻翼、嘴角等需要修飾的位置開始，少量多次拍開。額頭、臉頰邊緣可以用餘粉帶過，妝感會更自然，也比較不容易結塊。

#定妝分兩段，T字容易出油區加強

容易出油的T字、鼻翼、下巴可用蜜粉輕壓定妝，臉頰則保留一點光澤。若整臉都鋪太多粉，流汗後反而容易變乾裂、卡紋。

#補妝前先吸汗油，不要直接疊粉

出汗後先用面紙輕壓汗水，再用吸油面紙處理出油處，最後才補粉餅或氣墊。直接把粉疊上去，容易變成厚重粉塊，妝面也會越補越髒。

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