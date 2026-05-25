安格斯12星座一周運勢5／25-5／31　巨蟹關係中看清現實、摩羯工作量升高

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊3.21～4.20

牡羊這周與週圍夥伴、朋友關係互動密切，特別是社交訊息、聚會、臨時邀約一下子湧進來，有些人甚至會重新聯絡上很久沒見的朋友或舊曖昧。單身者容易在熱絡的聊天下萌生好感，尤其當對方很會接話、互動頻率又高時，心動的感覺藏也藏不住。然而火星停留二宮，有伴的人要注意別把工作與金錢壓力帶進感情裡。

金牛4.21～5.20

金牛其實很需要安全感，不只是金錢上的，連人際與感情也是。這周的你容易注意到身邊「有生活感」的對象，尤其情緒穩定、說話舒服、會照顧人的類型。金星停留之下，若想要脫單，可從朋友、同學或聊天互動中尋找桃花來源。戀愛中的牛座要當心火星考驗，情人很容易因你的一句話突然冷掉，建議貼心點、細膩一點別太後知後覺！

雙子5.21～6.20

雙子這周社交魅力全面回升，人際運非常熱鬧，聚會、活動與曖昧互動暴增，不論走到哪都很容易成為話題中心。單身者桃花不少，能有一時的默契與悸動，但能延伸好感的人不多。有伴的則要小心因為太忙、太分心而忽略另一半感受。這周火星停留意識宮位，晚上容易突然emo起來，得時時關注自己，別過於隱忍委屈。

巨蟹6.21～7.21

儘管表面上一切如常，不過巨蟹座這周意識宮位活躍，你將比平常更敏感，對事情也看得更透徹。特別在某些關係中，你能一眼看清現實，少了一點曖昧的朦朧美，你現在比較需要的是安心，而不是刺激。有伴的人則容易因工作壓力與情緒累積下，把對方當成你的情緒垃圾筒，建議別把所有疲憊都丟給最親近的人，適時保留自己的休息與獨處空間會更好。

獅子7.22～8.22

太陽與水星駐留，顯現最近的你很難低調，朋友局、聚會、社交活動與合作邀約依舊很多，單身者能因共同朋友、活動或團體場合認識聊得來的人，脫單機會大增，對方會先被你的氣場與存在感吸引。只是火星停留事業宮，工作上一忙起來就進入「情感飛航模式」，導致有時看起來有點冷，另一半其實會默默在意你給對方的孤單感。

處女8.23～9.22

這周處女座事業宮如日中天、異常活躍，可說是工作上十分好勝的時期，但感情上顯得有些虛無，單身者容易被有能力、有目標感的人吸引，但欣賞是一回事，還需要更多動能主動爭取！戀愛中的獅則要小心別把工作焦慮帶進感情，此時的你除了工作，也會開始思考未來方向，甚至會萌生進修、旅行或轉換跑道的念頭。

天秤9.23～10.22

向來隨遇而安的秤座，這周顯得有些蠢蠢欲動，不一定真的想遠走高飛，但會開始對新的人事物、新圈子與不同生活方式產生強烈好奇。單身者容易在旅行、工作交流、進修或網路互動中遇到讓你心動的人，對方多半和你原本熟悉的類型不太一樣。戀愛中的秤座，感情裡的安全感問題會被放大，當關係開始變得認真時，你反而容易患得患失。

天蠍10.23～11.22

最近的天蠍會特別容易感受到人心的種種變化，很多事情你不一定說破，但其實默默看在眼裡，尤其在人際與合作關係裡，你會開始意識到某些虛情假意。單身者容易走進模模糊糊的曖昧關係中，彼此愈靠近愈容易胡思亂想。與情人的相處看似沒事，但私下很多情緒，另一半的脾氣與主導欲都更強勢些，小事容易演變成對立。

射手11.23～12.21

最近的射手不論是工作、人際還是感情，都進入高度互動期，很多事情都需要配合別人節奏，無法再像以前一樣想做什麼就做什麼。單身者最近桃花其實不差，只是怕被綁住的心情讓你三心二意，即使有感覺，也未必會立刻投入。有伴的人則要提升自己的同理心，別老是提供對方其實不需要的，忘了好好理解情人到底缺些什麼。

摩羯12.22～1.19

明明一直做、一直處理，事情還是沒完沒了！摩羯這周工作量、責任感與時間壓力持續升高，雖然大家都覺得你很穩，但其實只有你知道自己有多累。單身者需要一個更懂包容的對象，尤其是那種不會一直逼你、能陪你安靜待著的人。有伴的人則適合重新找回生活感，比起一直討論責任與未來，最近更需要的是陪伴與喘息。

水瓶1.20～2.18

戀愛宮位活躍，這周水瓶本身的距離感默默消失，與人聊天的幽默感與魅力值增加，會突然開始想認識新朋友。單身者最近很容易因為聊天、興趣或共同話題而產生好感，感情升溫速度比你想像中快。有伴的人最怕無聊，需要培養共同興趣，但有時候會突然很需要自己的空間，建議把話先說清楚，不要用突然消失來換取安靜。

雙魚2.19～3.20

雙魚座內心的不安感似乎有擴散趨勢，感情上會開始檢視兩人關係，彼此容易因生活瑣事感到疲憊，甚至突然變得敏感不想溝通。單身者近期反而走入暈船高峰期，尤其當對方很懂你、很會接情緒時，容易一下子投入太深。這段時間適逢火星進入溝通宮位，不論是面對情人還是朋友、家人，都要留意自己的說話方式，避免傷了和氣。

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