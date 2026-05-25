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遇到爛事就怒氣爆發？3個方法安全釋放負面能量

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記者李薇／台北報導　圖／sbsdrama.official IG

生活壓力一累積，怒氣往往不是突然出現，而是情緒長期被忽略後的爆發，與其壓抑到最後失控，不如學會用更安全的方式把情緒排出去，以下整理3個釋放怒氣的方法，讓自己在生氣時不被情緒牽著走，也能慢慢找回內在穩定感。

▲。（圖／IG）

1.先讓身體動起來

生氣時不要急著講道理，因為人在情緒高張的當下，很容易說出後悔的話，可以先離開現場，去快走、爬樓梯、做伸展或是用力握拳再放開，透過身體動作把緊繃感釋放出來，等心跳慢慢降下來，情緒也會比較容易回到可以溝通的狀態。

2.把怒氣寫下來，不要立刻丟給別人

很多怒氣其實是委屈、失望或不被理解的累積，這時可以先拿手機備忘錄或紙筆，把自己真正想罵的話全部寫下來，不需要修飾，也不用急著傳出去，寫完後再回頭看，會更容易分辨自己是在氣對方的行為，還是在氣自己一直忍耐，這能幫助情緒從混亂變得清楚。

3.練習延後反應，避免把場面搞得更糟

怒氣最可怕的地方，是會讓人想立刻反擊，但很多關係就是毀在一瞬間的失控，可以先給自己一個暫停句，例如：「我現在有點生氣，晚點再說」或「我需要先冷靜一下」，把反應延後10分鐘到30分鐘，等情緒退一點後再處理問題，通常會比當下硬碰硬更有效。

關鍵字：

情緒, 感情

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